Emprego na construção: MRV abre oportunidades em Pernambuco

Conectada com a pujança do mercado imobiliário, a MRV está reforçando a equipe em Pernambuco. A empresa, do Grupo MRV&CO, tem oportunidades para contratação CLT e credenciamento para corretores autônomos.

“O Nordeste como um todo é uma região extremamente importante para a companhia, e uma das que mais cresce em volume de vendas. E esse desempenho está diretamente ligado ao impacto na mão de obra. Vamos continuar crescendo e nos consolidando em 2025”, comenta Alessandro Almeida, diretor Comercial da MRV no Nordeste.

As oportunidades são para a área comercial da empresa. A contratação é para gerente de vendas, com atuação no município do Jaboatão dos Guararapes. Entre as atividades da posição estão apoiar no desenvolvimento de mídias e na negociação de vendas com clientes; participar de análise de produtividade e do treinamento para aperfeiçoamento da equipe de vendas e acompanhar o fluxo dos contratos.

De acordo com a empresa, os cargos possuem salário compatível com o mercado, comissão sobre vendas, benefício de alimentação flexível (Alelo), plano de saúde e odontológico, vale-transporte e gympass. Os interessados podem realizar o cadastro através deste link ou entrar em contato com Lucilaine Lisboa pelo WhatsApp (31) 98550-8558.

CORRETORES

Ainda na área comercial, mas com atuação em cidades do Grande Recife, a MRV está credenciando mais de 20 corretores autônomos de forma imediata ou para próximas possibilidades. A oportunidade contempla profissionais que tenham Ensino Médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental terem espírito empreendedor, perfil com iniciativa e comprometimento com o negócio. Dentro do escopo do serviço que será prestado pelos corretores credenciados estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra de um imóvel.

Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. Diante disso, a MRV oferece suporte para esses profissionais atuarem neste mercado, sendo esta, uma etapa muito importante. As pessoas interessadas devem enviar currículo por meio do wityna.barros@mrv.com.br ou WhatsApp 99660-0712.