Black Friday: Mutirão da Casa Própria reúne ofertas de imóveis no Grande Recife

A abertura oficial acontece a partir desta sexta-feira (22), na área externa do Shopping Recife, na entrada da Riachuelo, e segue até 1º de dezembro

O estacionamento do Shopping Recife recebe, a partir desta sexta-feira (22), o primeiro Mutirão da Casa Própria de 2024, promovido pelo Hub Nogueira Corretores com o apoio da Caixa Econômica Federal e Governo de Pernambuco.

O evento , que acontece durante o período estratégico da Black Friday, e segue até 1º de dezembro, tem como principal objetivo atender à crescente demanda por habitação e impulsionar o mercado imobiliário da região com a oferta de imóveis subsidiados pelos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) e Morar Bem (Governo de Pernambuco).

No total, durante o Mutirão da Casa Própria, serão disponibilizadas centenas de opções, incluindo lançamentos e imóveis em estoque das construtoras MRV Engenharia, Exata Life Engenharia, Bora Incorporadora, MM Empreendimentos, VL Construtora, Apêmax Construtora, Direcional e AF Incorporações.

“O Mutirão da Casa Própria Hub Nogueira tem como principal objetivo facilitar o acesso da população à compra de imóveis, oferecendo condições de subsídio que tornam o sonho da casa própria mais acessível e real. Clientes com renda familiar a partir de um salário-mínimo, terão acesso a descontos imperdíveis, além de inúmeras possibilidades para saírem do aluguel. São opções em Candeias, Paulista, Curado, Olinda, Imbiribeira, Camaragibe, Dois Carneiros, São Lourenço e Várzea”, destaca Paula Carolina, CPO do Hub Nogueira.

CORRESPONDENTES CAIXA

Para tanto, o evento contará com suporte exclusivo para os clientes, incluindo a presença de correspondentes da Caixa Econômica Federal, que realizarão consultas de financiamento, análise e aprovação de crédito diretamente na hora, durante os 10 dias de evento.

Além disso, um time de corretores especializados vai garantir atendimento personalizado e orientações específicas para simplificar o processo de aquisição dos imóveis e direcionar os clientes a melhor opção que se enquadre na sua renda familiar.

“Nosso time está pronto e animado. Somos o maior player imobiliário do Norte e Nordeste e esse é mais um projeto nosso que entra no calendário do mercado imobiliário Pernambucano”, comemora Paula Carolina.

Serviço :



Mutirão da Casa Própria Hub Nogueira

Período: 22 de novembro a 1º de dezembro

Local: Estacionamento do Shopping Recife, em frente a entrada da Riachuelo

Horário: Segunda a sábado: das 9h às 22h. Domingo: das 12h às 21h