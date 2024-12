Aluguel Recife: Imbiribeira vira 'o queridinho' e valoriza 54% no ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, tem se tornado mais residencial atraído novos moradores e consolidado o aumento da demanda por imóveis na região. Bairro que faz limite, entre outros, com Boa Viagem, a Imbiribeira tem ganhado novos prédios residenciais e acumulado, com isso, valorização de 53,91% no ano (até outubro), no valor cobrado pelo aluguel.

Segundo relatório de inteligência imobiliária da APSA, analisando 4,5 mil ofertas de locação na capital pernambucana, a Imbiribeira já apresenta o valor médio de R$ 51,70 pelo metro quadrado para locação residencial, aumento de 1,94% mensal, quando comparado ao mês de setembro, e de 53,91% no acumulado do ano.

A valorização anual é a maior entre os bairros pesquisados pelo levantamento, mas não representa o metro quadrado mais caro da cidade. No Recife, o valor médio do aluguel foi de R$ 61,28 por metro quadrado, ou seja, R$ 6.128,00 num imóvel de 100 m². Esse valor médio é 2,01% maior do que a média de setembro.

Entre dez dos bairros analisados, metade deles tiveram o valor por metro quadrado para locação maior em outubro, em relação a setembro. Parnamirim perdeu o posto de maior valor por metro quadrado de locação para o bairro do Pina, conforme mostra o levantamento.

PREÇO DO ALUGUEL POR BAIRROS DO RECIFE

Pina: R$ 75,90 – aumento de 0,76% em relação a setembro; e no anual o aumento é de 3,72%. Apesar de não acumular uma alta variação, atualmente, é o bairro com metro quadrado para locação mais caro;

Parnamirim: o bairro tem o metro quadrado médio em R$ 75,29, uma queda de 0,39% no mês, mas, no ano, acumula aumento de 22,82%;

Boa Viagem: está em R$ 65,10 – crescimento de 3,59% no mês e 18,13% no anual;

Graças: alcança R$ 62,80 – aumento de 0,62% no mês, a alta anual já é de 36,82%;

Espinheiro: metro quadrado médio saindo a R$ 52,36 – uma diminuição de 1,03%. No anual a variação é de 18,92%;

Torre: valor médio de R$ 48,49 - um recuo de 4,39% em relação a setembro. E no ano, a variação apresenta valor de 2,40%.

Madalena: valor médio do metro quadrado de R$ 48,29 – queda de 0,29% no mês e variação de 10,66% em 12 meses;

Várzea: valor médio de R$ 50,27 – alta de 0,69% no mês e de 35,03% anual;

Casa Amarela: valor médio de R$ 50,92 – queda de 0,18% mensal e aumento anual de 20,15%;

Imbiribeira - valor médio de R$ 51,70 – aumento de 1,94% mensal e de 53,91% anual.

DESTAQUES NO RECIFE

De acordo com a APSA, os bairros de Parnamirim, Pina e Boa Viagem se destacam por ainda apresentarem os metros quadrados para locação mais altos da cidade. Parnamirim, por exemplo, é um bairro que tem se tornado cada vez mais atrativo devido à sua infraestrutura completa, com acesso a serviços, comércio, transporte e áreas de lazer. Além disso, o crescimento de novos empreendimentos e a oferta de imóveis de alto padrão têm contribuído para a elevação dos preços.



Já em relação ao bairro de Pina, o gerente afirma que a localização estratégica e a valorização de sua área, com diversos empreendimentos novos, têm gerado um aumento constante no preço do metro quadrado. “Há demanda alta por imóveis na região, que possui qualidade nos serviços disponíveis”.



Por fim, Boa Viagem, tradicionalmente conhecida como uma das áreas mais nobres de Recife, continua valorizando em termos de preço de locação. “A fama do bairro como destino turístico e a presença de serviços de alto padrão, como restaurantes, shoppings e escolas, fazem dele um local altamente desejado para morar. A valorização do imóvel, aliada à escassez de novas construções, têm mantido os preços em patamares elevados”, destaca Alan.