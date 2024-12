OR lança segunda fase do projeto de apartamentos compactos na Reserva do Paiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nova Torre Elysian contará com 13 pavimentos e 104 apartamentos com opções de dois e três quartos, com área privativa entre 59m² e 79m²

A Reserva do Paiva, bairro planejado de alto padrão localizado no Cabo de Santo Agostinho, está recebendo o lançamento da segunda fase do Evoke, empreendimento residencial que reúne apartamentos compactos na região. A novidade acompanha o resultado de vendas da primeira fase do empreendimento, com 90% de comercialização, no início deste ano. A nova fase lançada chega com metade da oferta já vendida.

Na primeira torre são 167 unidades, que somam uma área privativa de 21 mil metros quadrados. O endereço é Rua Vitória Régia, 121, onde ocupará terreno com mais de 14 mil metros quadrados. Já a Torre Elysian contará com 13 pavimentos e 104 apartamentos com opções de dois e três quartos, com área privativa entre 59m² e 79m², em uma localização privilegiada no bairro, próximo ao Parque da Lagoa, empório, complexo empresarial e escola. O condomínio tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 180 milhões.

Os apartamentos negociados atualmente têm valor a partir de R$635 mil. Quem optar por plantas no térreo, poderá escolher unidade com dois ou três quartos, com terraço coberto e descoberto, jardim privativo, deck, sala de estar, cozinha, quartos sociais, banheiro social e suíte. Para aqueles que são mais inclinados para apartamentos com varanda, a disposição fica por conta de sala de estar, cozinha, um ou dois quartos sociais, banheiro social, suíte.

“O terreno, com mais de 14 mil m², fica em meio a 8,5 km de praia e 200 hectares de Mata Atlântica preservada, que proporciona um estilo de vida totalmente integrado à natureza”, destaca o diretor superintendente da OR em Pernambuco, Pedro Pessoa.

Sobre a OR

A OR é idealizadora do masterplan inicial da Reserva do Paiva, onde empreende desde 2007. Coleciona oito empreendimentos entregues na área, como o Vila dos Corais e o Morada da Península. Com presença em quatro estados brasileiros, a empresa atua há mais de 15 anos no mercado imobiliário, focada na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos, sendo parte integrante do Grupo Novonor.