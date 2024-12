Fim de ano: 3 motivos para realizar o sonho da casa própria neste período

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano está chegando ao fim e com ele a oportunidade de refletir sobre tudo o que foi conquistado e o que ainda deve ser alcançado. O período é um bom momento para traçar novas metas e transformar nossos sonhos em realidade, como comprar a casa própria.

Além do beneficiamento da valorização no ano seguinte, alguns fatores favorecem essa tomada de decisão, conforme explica a economista e professora universitária Rita Pedrosa.

Por que comprar um imóvel no final do ano?

13º salário e bônus

Aguardado com ansiedade por muitos brasileiros, o 13º salário pode ajudar a realizar os projetos que ficaram engavetados durante o ano.

“O 13º salário facilita despesas como a entrada ou o pagamento de taxas, enquanto bancos frequentemente apresentam taxas de financiamento mais competitivas”, destaca a economista. “Esse cenário pode ser ainda mais favorável dependendo da conjuntura econômica, que pode impulsionar a oferta de condições atrativas por parte das instituições financeiras e do governo.”

Taxas mais competitivas

A economista ressalta também a possibilidade das taxas de juros de juros de financiamento mais competitivas. “Os bancos costumam lançar campanhas para atrair clientes nesse período”, acrescenta.

Condições especiais

Assim como o comércio, o mercado imobiliário também oferece boas condições para a compra de imóveis no final do ano. “Construtoras e imobiliárias buscam atingir metas anuais, oferecendo condições especiais, maior flexibilidade nas negociações e benefícios adicionais”, explica Rita.

“Descontos exclusivos, promoções atrativas e facilidades no parcelamento. Muitas construtoras e imobiliárias oferecem benefícios adicionais, como isenção de taxas importantes, como o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), além de brindes e reformas inclusas”, exemplifica.

Tirando os planos do papel

Casa própria - PEXELS

A economista também faz recomendações para a escolha do imóvel: “Primeiramente, planeje-se financeiramente, avaliando sua capacidade de pagamento e organizando a documentação necessária para agilizar a aprovação do financiamento. Defina seu perfil e orçamento, levando em consideração o tipo de imóvel desejado, a localização, o número de quartos e o valor máximo disponível para investimento. Realize uma pesquisa minuciosa, comparando preços e condições oferecidas por construtoras e imobiliárias, e visite diversos imóveis para encontrar aquele que melhor atenda às suas necessidades.”

Rita reforça que, para identificar boas oportunidades de negócio e evitar "dores de cabeça", é necessário realizar uma pesquisa detalhada e ter cautela. “Escolher uma construtora de credibilidade é essencial, pois empresas confiáveis minimizam riscos de problemas futuros, como atrasos e questões estruturais. Para garantir um bom negócio, pesquise a reputação da construtora, consultando avaliações de compradores anteriores e verificando se a empresa possui registro no CRECI e outras certificações.”

Ao longo de seus 55 anos de trajetória, o Grupo Carrilho se reinventou constantemente, adaptando-se às novas demandas do mercado e oferecendo imóveis inovadores para públicos segmentados.

A Construtora Carrilho conta com três linhas: Home, Urban e Premium. Os empreendimentos dispõem de estrutura diferenciada e também podem ser contemplados por financiamento através de programas como o Minha Casa, Minha Vida.



"Neste mês, a Carrilho está com condições imperdíveis para quem quer realizar o sonho da casa própria. Estamos oferecendo as mais diversas facilidades para garantir que ninguém fique de fora. O ITBI e a Escritura são por nossa conta, além de descontos que chegam a até R$ 75 mil, e podem ser ainda maiores para quem optar por uma entrada maior. Em alguns casos, temos até a possibilidade de sinal zero, ou seja, o cliente não paga nada no ato da compra. Nosso objetivo é fazer de tudo para que o investimento caiba no bolso do cliente e ele conquiste o seu imóvel agora mesmo”, ressalta Mariana Carrilho, gerente de Marketing da construtora.