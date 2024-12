Pesquisa aluguel: bairro do Parnamirim tem o metro quadrado mais caro do Recife. Entenda motivos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudo de inteligência imobiliária realizado pela APSA, empresa de gestão de propriedades urbanas, pesquisou os valores de aluguéis que estavam sendo pedidos pelos proprietários de imóveis de um a quatro quartos, nos principais bairros do Recife, em cerca de 3,2 mil anúncios em sites de locação e venda de imóveis, durante o mês de novembro. O valor médio do aluguel foi de R$ 63,51 por metro quadrado, ou seja, R$ 6.351,00 num imóvel de 100 m². Esse valor médio é 3,64% maior do que a média de outubro.

Entre dez dos bairros analisados, metade deles tiveram o valor por metro quadrado para locação maior em novembro, em relação a outubro. Pina perdeu o posto de maior valor por metro quadrado de locação para Parnamirim, por exemplo. Confira abaixo:



Parnamirim: o bairro tem o metro quadrado médio em R$ 77,18, uma alta de 2,51% no mês, tornando-se assim, o metro mais caro de Recife atualmente. No ano, acumula aumento de 20,39%;



Pina: R$ 76,83 – aumento de 1,23% em relação a outubro; e no anual o aumento é de 4,04%. O bairro, neste mês, perdeu o posto de bairro mais caro;



Boa Viagem: está em R$ 65,38 – crescimento de 0,43% no mês e 14,92% no anual;



Graças: alcança R$ 62,51 – queda de 0,46% no mês, no entanto, acumula alta anual de 30,66%;



Espinheiro: metro quadrado médio saindo a R$ 53,65 – uma valorização de 2,46%. No anual a variação é de 8,43%;



Torre: valor médio de R$ 50,15 - um avanço de 3,42% em relação a outubro. E no ano, a variação apresenta valor de 5,82%.



Madalena: valor médio do metro quadrado de R$ 48,70 – crescimento de 0,85% no mês e variação de 15,90% em 12 meses;



Várzea: valor médio de R$ 48,18 – recuo de 4,16% no mês, mas, apresenta variação de 24,43% anual;



Casa Amarela: valor médio de R$ 49,95 – queda de 1,90% mensal e aumento anual de 19,84%;



Imbiribeira: valor médio de R$ 52,24 – aumento de 1,04% mensal e de 17,71% anual.

O PREÇO ALTO DO ALUGUEL NOS BAIRROS DO RECIFE

De acordo com Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, os bairros de Parnamirim, Pina e Boa Viagem se destacam por ainda apresentarem os metros quadrados para locação mais altos da cidade.

“Parnamirim passa por uma transformação que mescla tradição e modernidade, com a revitalização de áreas residenciais e a chegada de novos empreendimentos. A limitação de terrenos disponíveis para construção, somada à alta demanda por imóveis amplos e de alto padrão, reduz a oferta e aumenta os preços. Adicionalmente, o bairro é conhecido por uma sensação de exclusividade e segurança, muito procurada por famílias."



Já em relação ao bairro de Pina, o gerente afirma que a localização estratégica e a valorização de sua área, com diversos empreendimento novos, têm gerado um aumento constante no preço do metro quadrado. Além disso, "o Pina atrai um público diversificado devido à proximidade com centros corporativos e o Porto Digital. A presença de hotéis e empreendimentos voltados para aluguel por temporada aquece o mercado e eleva os preços, sobretudo para imóveis que atendem a executivos e turistas", ressalta Galvão.