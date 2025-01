Grupo português Casais anuncia seu primeiro empreendimento hoteleiro no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Localizado em Maragogi, mas com estratégia de negócio pernambucana, o empreendimento contará com flats e apartamentos de padrão internacional

A praia de Peroba, em Maragogi, foi o cenário escolhido pelo Grupo Casais para assinar sua primeira construção em hotelaria no Nordeste. Com sede em Portugal e eleita melhor construtora daquele país pelo Prémios Construir, a empresa está presente em 17 países, sendo uma referência em edificação de resorts e hotéis.

Depois de uma jornada contínua em estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, reforça a sua presença no Nordeste com o Maragogi Privilege Residence Apart Hotel, um empreendimento composto por flats e apartamentos de primeiro nível, todos eles com vista para o mar, em Maragogi. Serão 180 unidades de flats com tamanhos de 32,48 m² e 50 apartamentos, sendo 10 tipo Garden de 40,72 m², 10 de 35,05 m², 20 Duplex de 66,88 m² e 10 Premium, que terão entre 99 m² e 185,03 m², sendo destes dois Garden com 129,12 m².

Design contemporâneo



O projeto arquitetônico contará com design contemporâneo, com destaque para as linhas elegantes nas fachadas e harmonia entre materiais nobres, como concreto aparente e detalhes em madeira. A arquitetura integra áreas verdes, criando um ambiente acolhedor e conectado com a natureza. Além disso, oferece espaços de convivência modernos e com acessos posicionados para garantir o conforto aos usuários, sendo ainda um empreendimento pet friendly.

O local terá instalações e acomodações completas. “Estar localizado em uma área turística no principal trecho da praia de Maragogi e contar com a experiência e padrão internacional de construção torna o empreendimento um investimento único na região”, ressalta o administrador do Grupo Casais, André Rocha. Além de estar próximo a duas capitais, Recife e Maceió, o empreendimento ficará a 14 km do novo Aeroporto Internacional de Maragogi, o que irá atrair ainda mais turistas de todo o país e do exterior.

Lazer e serviços

O Maragogi Privilege Residence Apart Hotel irá oferecer área de lazer completa e diversos serviços, com parque aquático e piscinas privativas, parquinho, quadra esportiva, gazebo e espaços para restaurante, café, salão de jogos, gourmet, lavanderia, mercado de convivência, coworking, academia, enoteca, espaço pet, salão de festas e dois rooftops, um com sunrise bar e outro com sunset bar, quadra de tênis e espaço teen. “Estamos investindo em um projeto para oferecer toda a comodidade e conforto aos hóspedes, proprietários e visitantes. Sempre que fazemos uma obra, nos empenhamos para fazer o melhor, deixar legado para durar e, sobretudo, a satisfação do cliente”, destaca o Diretor Coordenador da Casais Brasil, Pedro Martins.

Desenvolvimento imobiliário por Pernambuco

O desenvolvimento imobiliário do empreendimento, que inclui todas as etapas de planejamento, mercado e administração do grupo de condôminos até a entrega, será realizado pela pernambucana B4Y. “A Casais está trazendo todo o seu know how para a construção e a B4Y está unindo a experiência de profissionais com vários anos de mercado local para somar ao projeto”, explica o diretor da B4Y, Marco Antônio Costa.

Facilidade em locações

Investidores e proprietários de flats e apartamentos no Maragogi Privilege Residence Apart Hotel poderão contar com os serviços da empresa pernambucana Yolo Coliving para gerenciamento do imóvel e gestão da operação com os hóspedes, auxiliando em todo a jornada da locação.

Entre os serviços disponíveis, estão conservação e manutenção, vistoria de entrada e saída, recebimento os pagamentos e marketing para impulsionar a locação, com uso da plataforma digital. “Podemos fazer toda a gestão financeira e de pessoas e suporte completo na operação, até na montagem e decoração das unidades, para que os proprietários não precisem se preocupar com nada” explicou Diogo Nogueira, diretor da Yolo.