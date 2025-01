Perpart vai realizar a primeira rodada de licitação para venda de imóveis em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A primeira rodada de licitação de imóveis da Perpart de 2025 já tem data marcada para acontecer: dia 20 de janeiro. Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE), a empresa vai licitar seis lotes no valor de quase R$ 1,8 milhão. Os interessados podem consultar todas as regras no Novo site da Perpart, na aba Venda de Imóveis.

Os seis imóveis estão localizados em Abreu e Lima, Olinda (2), Paulista e Recife (2) e não têm uso público. A licitação será realizada na modalidade presencial e a proposta vencedora será a da maior oferta.

VENDA DE IMÓVEIS

A venda de imóveis da Perpart representa uma boa oportunidade de negócios para o mercado imobiliário e um importante instrumento de estímulo à construção de moradias populares. Todos os recursos obtidos com a venda serão destinados ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), uma das fontes de financiamento do Programa Morar Bem PE.

Este ano, a Perpart vai promover pelo menos 24 licitações. A estratégia para 2025 é ampliar a oferta de imóveis e a divulgação por meio da nova vitrine nacional: o Portal de Imóveis da Caixa. Com isso, a previsão inicial é mais que dobrar o total de recursos arrecadados. Até o momento, já foram arrecadados R$ 17 milhões.

"A expectativa para 2025 é das maiores, pois finalizamos 2024 com um recorde de alienações e, no mínimo, vamos dobrar o resultado do ano passado", revela o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

A licitação pública para comercialização dos seis lotes será realizada no edifício sede da Pernambuco Participações e Investimentos S/A, localizado na Rua Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife-PE.

Veja a lista dos imóveis ofertados

Lote 01

Endereço: Rua 63, s/n, Maranguape II, Paulista/PE

R$ 572.000,00

Lote 02

Endereço: Rua Peroba, nº 461, Matinha, Abreu e Lima/PE

R$ 299.703,87

Lote 03

Endereço: Travessa das Acácias, nº 208-A, Rio Doce, Olinda/PE

R$ 426.000,00

Lote 04

Endereço: Rua Cônego Luiz Viera, s/n, UR-5, Ibura, Recife/PE

R$ 90.100,00

Lote 05

Endereço: Rua Lucilo Varejão, s/n, Ouro Preto, Olinda/PE

R$ 178.000,00

Lote 06

Endereço: Rua Galo de Campina, nº 155, Passarinho, Recife/PE

R$ 221.000,00

