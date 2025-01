Com indicadores em alta, contratos de aluguéis começam 2025 pressionados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PREÇO DO ALUGUEL

Quem mora sob contrato de aluguel deve se preparar para mais um aumento desta despesa essencial, a partir deste mês. É que o principal indicador utilizado no reajuste das parcelas, o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), encerrou o ano de 2024 em 6,54%, o que autoriza a majoração para os contratos com aniversário neste mês de janeiro. O índice é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE - FGV).

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados para reajustar os alugueis, por ser divulgado ainda dentro do mês de referência, além de ser utilizado amplamente no reajuste de tarifas públicas (energia e telefonia) e em contratos de prestação de serviços.



ALUGUÉIS EM ALTA

De acordo com dados do Índice FipeZap, divulgados na terça-feira (14), os alugueis residenciais ficaram 13,50% mais caros em 2024. Um aumento quase três vezes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou o ano passado em 4,83%.

A plataforma monitora os preços dos anúncios de aluguel na internet, em 36 cidades brasileiras. Dentre as capitais, os maiores aumentos foram identificados em Salvador (33,07%), Campo Grande (26,55%), Porto Alegre (26,33%) e Recife (16,17%).

“O Censo Demográfico 2022 mostrou que 20% da população mora de aluguel. O fato é que as pessoas precisam morar em algum lugar e, se não podem comprar, precisam alugar. Daí surge um aumento da procura pela locação de imóveis, atraindo, por sua vez, a lei da oferta e demanda. Se a procura aumentou, naturalmente os preços também aumentarão”, destaca o advogado Amadeu Mendonça, especializado em Negócios Imobiliários e sócio do escritório Tizei Mendonça Advogados Associados.



Amadeu Mendonça - DIVULGAÇÃO

SAIBA COMO CALCULAR



Para facilitar o cálculo, o Secovi-SP informou que o fator de atualização deste mês é de 1,0654. O número informado deve ser multiplicado pelo valor do aluguel em vigor no ano passado. Ou seja, se o aluguel em 2024 era de R$ 2.300 mensais, o valor com reajuste ficará em R$ 2.450, por exemplo.



De acordo com o Índice de Inadimplência Locatícia da plataforma Superlógica, que monitora mais de 600 mil contratos de locação em todo o país, a região Nordeste ostentava, em novembro, a segunda maior taxa de inadimplência do país (4,87%), atrás apenas da região Norte (6,10%). Em terceiro, quarto e quinto lugares, estão Sudeste (2,89%), Centro-Oeste (2,88%) e Sul (2,64%).

O levantamento aponta que a Paraíba, a exemplo do que ocorreu em outubro, registrou a maior taxa de novembro, com 15,77%. A lista das maiores taxas de inadimplência locatícia segue com Amazonas (12,29%), Rondônia (7,78%), Pará (6,31%) e Piauí (5,80%).