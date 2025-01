Banco Itaú promove leilão de imóveis com 102 oportunidades em todo o Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Banco Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, está organizando um grande leilão de imóveis, oferecendo aos interessados uma oportunidade única de adquirir propriedades a preços competitivos. O evento acontecerá no dia 31 de janeiro de 2025, às 15h, e será realizado exclusivamente na modalidade online, conduzido pelo leiloeiro Eduardo Consentino, diretamente do site oficial da Biasi Leilões.

IPTU 2025 quitado

O leilão incluirá 102 imóveis, abrangendo opções residenciais, comerciais e terrenos, com localizações diversificadas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Esta variedade permite atender diferentes tipos de compradores, desde aqueles que buscam a casa própria até investidores à procura de novas oportunidades. Além disso, o banco oferece como benefício o IPTU de 2025 quitado.

“Adquirir um imóvel em leilão é uma ótima oportunidade de investimento agora em 2025. Além das facilidades de pagamento, o grande diferencial dessa modalidade de compra é o valor. No leilão é possível adquirir um imóvel por 50% abaixo do valor avaliado”, explica Eduardo Consentino, leiloeiro da Biasi Leilões.

Entre os destaques, estão um apartamento de 82m², localizado no Recreio dos Bandeirantes/RJ, com lance mínimo de R$ 371.400, e outro apartamento de 51,39m² localizado no bairro Vila Bela, São Paulo/SP, com lance inicial de R$ 324 mil. Outros destaques são um imóvel de 71,478m², localizado na Vila Belmiro, Santos-SP, a R$ 209 mil o lance mínimo, e um apartamento de 77,754m² localizado na Praia Grande/SP, ambos os imóveis no litoral paulista. Há também imóveis em Pernambuco.

Formas de pagamento

O Banco Itaú oferece como condições de pagamento o parcelamento do lance e o pagamento à vista com desconto de 10% do valor arrematado, conforme edital.

Como participar

Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances. Mais informações sobre o leilão, incluindo a lista completa de imóveis disponíveis e o edital, podem ser encontradas no site oficial da Biasi Leilões: www.biasileiloes.com.br.

SERVIÇO:

Leilão de imóveis Itaú

Data e hora: 31 de janeiro, às 15 horas

Quantidade de imóveis: 102

Regiões: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RS, SC e SP.

Lances: Entre R$ 46.900,00 e R$ 800.600,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3803/grande-leilao-de-imoveis-residenciais-comerciais-e-terrenos-102-oportunidades-em-diversos-estados-do-brasil-imperdivel-confira-e-aproveite?pagina=1

Saiba como acessar o JC Premium