Qual o melhor mês para comprar ou alugar imóveis? Entenda

A expressão “o ano só começa depois do Carnaval” não se aplica ao mercado imobiliário - ou pelo menos, não deveria. O início de um ano novo representa, para muitos brasileiros, um período de comprometimento com a realização de desejos para uma vida mais próspera, e mudar de casa pode fazer parte dessa lista. Prova disso é que a busca por apartamentos nos portais de anúncios imobiliários apresenta alta nos primeiros meses do ano, de acordo levantamento realizado pelo DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

Os dados mostram que, as visualizações e cliques em anúncios no início do ano atingem seus maiores patamares. No entanto, há menos divulgações de apartamentos para venda ou locação. “O fato de a oferta de anúncios ser reduzida e a demanda ser alta, em especial no mês de janeiro, configura uma oportunidade interessante para o mercado. Nossa recomendação é que imobiliárias e corretores aproveitem essa oportunidade para aumentar a visibilidade dos imóveis de seus clientes”, afirma Gabriela Domingos, Especialista em Inteligência de Mercado do Grupo OLX.

VENDA DE IMÓVEIS

Para imóveis à venda, essa tendência atinge o pico no primeiro mês do ano, mas se estende até o final de março. Por isso, o primeiro trimestre é o mais propício para divulgar imóveis, uma vez que se beneficia da menor concorrência em relação ao volume de ofertas, fazendo com que o período seja ideal para anunciar. “Como a jornada de compra de um imóvel é mais longo, quanto antes o anunciante e o comprador começarem o relacionamento, maiores as chances de concretizar o negócio no mesmo ano”, destaca Gabriela.

ALUGUEL DE IMÓVEIS

No caso do mercado de locação, o primeiro semestre como um todo se destaca como o período mais estratégico para a oferta de imóveis, especialmente os meses de janeiro e fevereiro. “É no primeiro bimestre que observamos os maiores números de visualizações e cliques, refletindo um comportamento de demanda concentrada no início do ano”, diz Gabriela.

Para o levantamento, o DataZAP analisou o comportamento de anunciantes e usuários dos portais ZAP e VivaReal, entre 2021 e 2024, considerando anúncios disponíveis, visualizações e usuários que manifestaram interesse em comprar e alugar apartamentos.