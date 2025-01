Leilões de Imóveis: entre as oportunidades e os riscos para investidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os leilões de imóveis têm atraído mais investidores interessados em adquirir propriedades por preços abaixo do mercado. Essa modalidade permite a compra de casas, apartamentos e terrenos com descontos que podem variar entre 30% e 50%, dependendo da situação do bem. Para quem busca rentabilidade ou a realização do sonho da casa própria, os leilões representam uma chance de economizar e encontrar boas oportunidades, especialmente em um mercado imobiliário em alta.

No ano de 2024, foram 47 mil imóveis colocados em leilão pela Caixa Econômica Federal, responsável por 70% dos financiamentos imobiliários no País. No ano de 2023, foram 26 mil, enquanto apenas 9 mil foram a leilão em 2022.

“Adquirir imóveis em leilão pode ser uma forma de aproveitar momentos de baixa no mercado imobiliário e se beneficiar da valorização futura. Mas é preciso se programar, pois, sem conhecimento, há o risco de se deparar com custos adicionais ou dar lances acima do valor justo de mercado, comprometendo a rentabilidade do investimento”, destaca a advogada do escritório Portela Soluções Jurídicas, Natali Brasil.

RISCOS EM LEILÕES

Apesar das vantagens, os leilões não são isentos de riscos. Exemplos como imóveis que estão ocupados, podendo gerar custos adicionais e atrasos para o investidor até a desocupação e a falta de informações completas sobre a situação jurídica do bem exigem atenção.

“O imóvel pode ter dívidas, como IPTU, condomínio ou taxas de financiamento pendentes, bem como estar ocupado de forma irregular. E frequentemente não é possível visitar o imóvel antes do leilão”, salienta Natali.

RECURSOS FINANCEIROS E OPORTUNIDADE

Investir em leilões exige planejamento financeiro rigoroso. Geralmente, é necessário dispor de parte do valor à vista e se preparar para eventuais despesas extras. “Esse tipo de investimento envolve riscos e custos que vão além do valor arrematado. É preciso levar em consideração o custo total do imóvel, riscos de processos judiciais, gastos com reformas e o retorno do investimento. Além disso, há a exigência de pagamento imediato e a competição elevada. É importante ter limites claros para evitar pagar valores acima do planejado”, frisa a advogada.

O segredo do sucesso está em estudar o imóvel, conhecer as regras do leilão e calcular os riscos envolvidos. “Conhecimento sobre imóveis e regras de leilão é fundamental para quem deseja participar desse mercado com segurança e sucesso. Os leilões de imóveis têm especificidades que podem representar tanto grandes oportunidades quanto riscos significativos, dependendo do nível de preparo do participante”.