Governadora participa da abertura de curso de políticas habitacionais do Insper em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta segunda-feira (27), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou da primeira aula do curso “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”, realizado pelo Insper, no Bugan Hotel, na Zona Sul do Recife. O curso está sendo oferecido pela primeira vez fora de São Paulo pela instituição e reúne gestores públicos estaduais e municipais, lideranças do setor habitacional e representantes de movimentos sociais para apresentar os desafios das políticas habitacionais no Brasil, além de integrar conhecimentos técnicos sobre temas como regularização fundiária, produção habitacional e reabilitação de centros urbanos.

“Estamos promovendo um curso no qual vamos aprofundar os estudos sobre política habitacional, seus desafios, suas oportunidades e aquilo que a gente pode buscar de experiência de outros lugares para desenvolver ainda mais o nosso Estado e avançar com o Morar Bem Pernambuco. Por meio desse programa estadual, já entregamos mais de mil moradias e temos muitas outras para entregar. Que possamos permitir que nosso Estado dê passos largos em direção à melhoria da qualidade de vida do seu povo e à redução do déficit habitacional”, destacou a governadora Raquel Lyra.

CURSO EM PERNAMBUCO

Em Pernambuco, o curso “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios” é uma parceria entre o Governo do Estado e o Insper, com patrocínio da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), e tem a participação de representantes técnicos dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Caruaru, Salgueiro, Goiana, Palmares e Petrolina. Participam também representantes do Governo Federal — por meio da Caixa Econômica —, do setor produtivo e de movimentos sociais pernambucanos.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, a capacitação é um passo importante para consolidar a liderança de Pernambuco na busca por soluções habitacionais inovadoras e sustentáveis. “A ideia é que cada município possa construir um projeto de aplicação para o seu local, com o monitoramento do Insper, e fazer um desdobramento prático dentro do seu universo de influência, sabendo o que já foi feito, o que deu certo e errado e o que pode ser feito em cada cenário”, pontuou.

Saiba como acessar o JC Premium

AULAS NA PRÁTICA

Além de aulas teóricas, o curso contará com visitas técnicas a empreendimentos habitacionais de referência, tanto em Pernambuco quanto em São Paulo. O programa busca compartilhar práticas inovadoras no combate ao déficit habitacional e promover o diálogo entre governo, setor privado, academia e movimentos sociais. Ao longo da capacitação, os participantes terão acesso a soluções práticas para os problemas habitacionais das cidades brasileiras, com foco na criação de cidades mais inclusivas e sustentáveis. Ao final das aulas, os gestores das áreas de desenvolvimento urbano e habitação estarão mais capacitados para acessar recursos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Para José Police Neto, coordenador do Insper, os municípios têm uma tarefa importante, muitas vezes não exercida, que é o de regulação do uso e ocupação do solo. “Todas as vezes que o município abdica dessa potencialidade, ele deixa de ser atrativo para investimentos públicos e investimentos privados. A área de habitação é aquela maior geradora de desigualdades, é aquela que precisa do maior investimento, porque por trás dela vem o saneamento, a oferta de água com qualidade e com volume, e o esgotamento sanitário, entre outras políticas públicas. Eu acredito que o Governo de Pernambuco, os municípios participantes, o setor produtivo, o Governo Federal e os movimentos sociais podem transformar Pernambuco num caso de sucesso nacionalmente”, disse.