Recife busca imprimir novo ritmo para obras habitacionais na cidade, segundo Felipe Cury

Secretário de Habitação da Prefeitura do Recife esteve no Sindicato da Indústria da Construção de Pernambuco para apresentar planejamento

Em visita ao Sindicato da Indústria da Construção de Pernambuco, nesta segunda-feira (10), para a reunião-almoço da entidade, o secretário de Habitação da Prefeitura do Recife, Felipe Cury, fez questão de registrar junto aos construtores presentes a intenção do prefeito João Campos de imprimir nos primeiros 100 dias de seu novo mandato uma marca forte voltada para a pauta da habitação. A intenção da gestão é garantir a continuidade de obras já contratadas e adiantar a doação de terrenos públicos para construções de interesse social.

Habitação no Recife

A convite do presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Couto, Cury falou sobre o programa habitacional da PCR e as obras habitacionais de interesse social em andamento. De acordo com o secretário, nos últimos dois anos a PCR conseguiu aprovar dentro do programa federal Minha Casa, Minha Vida nove empreendimentos, sendo seis do MCMV FAR e três do MCMV – Entidades.

“Inclusive será uma primeira modelagem que faremos aqui em Recife, que compreende fazer a doação por parte da prefeitura dos terrenos para as entidades, e estas estarão responsáveis pelas construções”, explicou Felipe Cury, em referência à iniciativa que concede a movimentos sociais a autonomia para cadastrar as famílias beneficiadas e indicar o projeto que melhor atende à realidade delas.

Felipe Cury lembrou que a última obra dentro desse perfil que a PCR conseguiu aprovar no MCMV foi o Residencial Encanta Moça, no apagar das luzes do governo Michel Temer. “Na época, não havia esse arcabouço legal que pudesse dar uma garantia mais objetiva para que a gente pudesse ter esse tipo de investimento”, comentou. O secretário apontou como outra experiência de sucesso, desenvolvida em parceria com a Caixa Econômica Federal, o residencial Ruy Frazão, primeiro no modelo Entidades, entregue em abril de 2023, no bairro de Afogados, Na Zona Oeste.

NOVAS OBRAS

Sobre as novas obras, o secretário também apontou a participação da Caixa Econômica Federal como parceira fundamental. “A Caixa está empenhada para fazer a análise o mais rápido possível”, disse. “A primeira obra vai ser numa área muito simbólica, que é justamente a da comunidade Caranguejo Tabaiares”, adiantou.

Felipe Cury comentou ainda sobre outros dois dos empreendimentos habitacionais de interesse social citados no planejamento para 2025, no formato MCMV Entidades, que serão construídos na Guabiraba, na área onde funcionou o antigo Bariloche.

Também prestigiaram o encontro do Sinduscon-PE Rodrigo Quental, gerente de Habitação Recife, da Caixa Econômica Federal, Jaqueline Ferreira, gerente de Clientes e Negócios de Habitação da Caixa Econômica Federal, e o vice-presidente do Crea-PE, Luiz Borges. O secretário esteve acompanhado pelo gerente geral de Habitação da PCR, José Carlos Batista Filho, e da chefe de gabinete da Secretaria da Habitação, Luciana Veras.

"O secretário mostrou ter uma bagagem muito grande em relação à agenda da habitação de interesse social, com um conhecimento profundo. E reforçou o compromisso da Prefeitura do Recife em dar uma ênfase mais pujante, que já vínhamos observando desde o ano passado, quando já tivemos mais de mil unidades contratadas dentro do FAR”, apontou o presidente do Sinduscon-PE.