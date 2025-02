Aluguel no Recife sobe acima da média do Brasil e só fica atrás da cidade de São Paulo

De acordo com o Índice FipeZAP de Locação Residencial, o preço médio do aluguel no País, para janeiro, foi de R$ 46,94 por metro quadrado

O mês de janeiro de 2025 manteve a trajetória de alta no preço cobrado para locação residencial no Recife. Segundo dados da FipeZap, a capital pernambucana consolidou-se com o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 56,06/m², ficando atrás apenas da cidade de São Paulo (R$ 58,49/m²). No referido mês, o preço do aluguel no Recife avançou acima da média nacional, que foi de 0,96%. Com índice de 1,12%, a cidade ainda assim manteve os reajustes acima da variação de indicadores como o IPCA (+0,16%) e o IGP-M (+0,27%).

De acordo com o Índice FipeZAP de Locação Residencial, o preço médio do aluguel no País, em janeiro, foi de R$ 46,94/m². Considerando as diferentes tipologias de unidades residenciais, os maiores valores da amostra foram observados no aluguel de imóveis com um dormitório (R$ 62,83/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 40,11/m²).

Entre as 22 capitais monitoradas no referido mês, São Paulo (SP) se manteve na liderança com o valor mais elevado (R$ 58,49/m²), seguida por Recife (R$ 56,06/m²); Belém (R$ 55,32/m²); Florianópolis (R$ 55,03/m²); São Luís (R$ 53,28/m²); Rio de Janeiro (R$ 50,16/m²); Maceió (R$ 49,84/m²); Manaus (R$ 48,35/m²); Brasília (R$ 47,27/m²); Salvador (R$ 47,00/m²); Vitória (R$ 45,39/m²); Belo Horizonte (R$ 43,62/m²); João Pessoa (R$ 42,28/m²); Curitiba (R$ 42,20/m²); Porto Alegre (R$ 40,99/m²); Goiânia

(R$ 40,22/m²); Cuiabá (R$ 39,95/m²); Natal (R$ 37,20/m²); Campo Grande (R$ 34,53/m²); Fortaleza (R$ 33,14/m²); Aracaju (R$ 24,34/m²); e Teresina (R$ 21,94/m²).

VARIAÇÃO DO PREÇO DO ALUGUEL

Nos últimos 12 meses, o aluguel acumulou uma variação de 13,16% em todo o País. No Recife, a variação foi de 15,64%, atrás de capitais nordestinas como Salvador (+33,37%), que liderou a valorização no último mês, e Fortaleza (+15,76%).

O retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,82% ao ano, taxa inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses, que exibiu uma importante escalada ao longo do segundo semestre de 2024. Em termos comparativos, a rentabilidade projetada foi relativamente maior entre imóveis com apenas um dormitório (6,58% a.a.), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,73% a.a.). Entre as capitais, as rentabilidades projetadas para o aluguel residencial ganharam destaque em Belém (8,38% a.a.), Manaus (8,15% a.a.) e no Recife (8,06% a.a.).

