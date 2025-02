Hub Nogueira premia talentos do mercado imobiliário de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (18), das 9h às 12h, o Hub Nogueira – Holding de Negócios Imobiliários – realiza, no IMAX Cinema, no Shopping Recife, encontro dos melhores de 2024. O evento surge como um movimento de reconhecimento do mercado imobiliário, reunindo profissionais do setor para celebrar conquistas e promover tecnologias estratégicas.

Na ocasião, serão premiados corretores de todas as imobiliárias que integram o Hub Nogueira, registrando aqueles que obtiveram os melhores resultados em 2024. A premiação destaca o desempenho, a dedicação e a capacidade de inovação desses profissionais que se aprimoraram para o desenvolvimento do setor.

“Além de um evento de reconhecimento, o encontro reforça o posicionamento do Hub Nogueira como uma holding de soluções imobiliárias que vai além das vendas, abrangendo estratégia, inteligência de mercado, desenvolvimento de projetos inovadores. Sendo a consolidação de um modelo de negócio que contribui para o mercado imobiliário”, afirma o CEO do Hub Nogueira, Armando Nogueira.

OPORTUNIDADES NO LITORAL SUL

No evento, serão apresentados detalhes dos projetos e ações que o Hub Nogueira prepara para 2025, como o Salão Imobiliário Hub Nogueira, o Mutirão da Casa Própria e outras frentes de trabalho exclusivas da empresa. Como o Litoralize – um movimento de valorização e divulgação de oportunidades de negócios imobiliários do Litoral Sul Pernambucano, que ganhará força total no segundo semestre e marcará o verão no estado.

"Queremos que nosso momento de reconhecimento seja um marco no setor, não apenas pela valorização dos profissionais, mas também pelo fortalecimento das relações e pelo incentivo a novas oportunidades de negócios. O mercado precisa enxergar o Hub Nogueira como um ecossistema completo de soluções imobiliárias", destaca Armando Nogueira.