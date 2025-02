Empresa que arrematou o Holiday fala sobre futuro do edifício no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A empresa do ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários DG IV LTDA, com sede na cidade de Caaporã, no estado da Paraíba, confirmou, nesta quinta-feira (20), o arremate do Edifício Holiday, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e adiantou, em comunicado oficial, um pouco do planejamento do projeto de revitalização do prédio. A compra se deu pelo valor total de R$ 21.538.616,05, cujo pagamento se divide em 30% no prazo de 24h, com o restante sendo pago em depósito judicial em até 12 parcelas mensais sucessivas.

Dos empresários e irmãos pernambucanos José Romero Dias Gomes da Silva e José Roberto Dias Gomes da Silva, da Federal Energia, a empresa pretende somar forças com outros investidores para manter o “compromisso com a preservação do conceito original”.

PRÉDIO NÃO SERÁ DEMOLIDO

O leilão do Holiday restringiu a possibilidade de demolição do prédio, atendendo à decisão do desembargador Antenor Cardoso, que estabeleceu a proibição da demolição como item do edital. O documento estabelece ainda que as reformas do edifício serão custeadas exclusivamente pelo arrematante e deverão seguir as diretrizes do Plano Diretor do Recife.

De acordo com as Diretrizes da Prefeitura da Cidade do Recife, conforme os parâmetros urbanísticos atuais, é permitido o acréscimo de 4.790,61m² de área privativa, 2.733,83m² de área comum, e ocupação adicional de 2.202,04m² no terreno.

Marco da arquitetura moderna na capital pernambucana e um dos primeiros arranha-céus a ser construído no Recife, o edifício Holiday foi construído em 1957. Fica localizado no bairro de Boa Viagem, entre a Avenida Conselheiro Aguiar e a Rua dos Navegantes, área valorizada do ponto de vista imobiliário. Apesar disso, a maioria das construtoras locais consideraram não ser viável investir no edifício, em virtude da restrição de demolição e de ampliação da área construída.

USO MISTO PARA O HOLIDAY

Com isso, o prédio deverá ganhar ares de um complexo multiuso, com recuperação de sua fachada, integrando área residencial com opções de comércio e serviços.

"Nosso objetivo é modernizar o Edifício Holiday, devolvendo à cidade um espaço que respeite sua rica história e contribua positivamente para o desenvolvimento urbano de Recife”, garante a DG IV LTDA.

Com formato de meia-lua, o prédio possui 17 andares, 442 apartamentos tipo studio de 1 quarto, 34 apartamentos de 2 quartos e 17 lojas comerciais.