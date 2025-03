Financiamentos imobiliários alcançam R$ 13,48 bilhões em janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em janeiro de 2025, os financiamentos com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 13,48 bilhões. Foi o segundo melhor resultado histórico para um mês de janeiro. Em relação a dezembro do ano passado, houve queda de 23,5%. Entretanto, comparado a janeiro de 2024, verificou-se alta de 40,3%.

Nos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, o volume financiado foi de R$ 190,5 bilhões, com crescimento de 26,7% em relação aos 12 meses anteriores.

Financiamentos Imobiliários - Unidades

Em janeiro de 2025 foram financiados, nas modalidades de aquisição e construção, 38,5 mil imóveis. Comparado a dezembro, houve redução de 25,3% e em relação a janeiro do ano passado, verificou-se elevação de 36,5%.

Entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, foram financiados 578,5 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, crescendo 19% em relação aos 12 meses precedentes.

Poupança SBPE: Captação Líquida

Em janeiro, a poupança SBPE registrou captação líquida negativa em R$ 20,3 bilhões. No primeiro mês do ano, geralmente ocorrem mais saques que depósitos.

Esse fenômeno sazonal é explicado pelo excesso de gastos típicos de início de ano, como IPTU, IPVA, despesas escolares, entre outros.

Poupança SBPE: Saldo

O crédito de rendimento nas contas de poupança atenuou as perdas mostradas pela captação líquida, mas não conseguiu impedir queda no saldo que encerrou janeiro em R$ 757,5 bilhões, um percentual 2,07% menor que o de dezembro. Contudo, em relação ao mesmo período do ano passado registrou alta de 3,1%,