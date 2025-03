Indústria de Materiais de Construção mantém otimismo moderado para março

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A mais recente edição do Termômetro da Indústria de Materiais de Construção, pesquisa de opinião realizada com lideranças das empresas associadas à Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção(Abramat), aponta que para março a expectativa é positiva para 56% dos associados que indicaram boas vendas, enquanto 4% aguardam um período muito bom. Contudo, para 40% o terceiro mês do ano deve ser ruim.

Os resultados consolidados de janeiro apontam que o primeiro mês do ano foi de vendas muito boas para 16% e boas para 40%. A regularidade foi a escolha de 24% dos associados enquanto 20% indicaram vendas ruins.

O segundo mês do ano deve apresentar um resultado de vendas regulares para a maior parte dos associados, com 52% indicando este qualitativo. Para 32%, o mês deve apresentar bons resultados e 4% têm expectativa de um mês muito bom. Já 12% indicaram um período ruim.

INVESTIMENTO

A pretensão de investimento para os próximos 12 meses mantém-se estável com 52% dos associados sugerindo melhorias nos próximos 12 meses. Já o nível de utilização da capacidade instalada atingiu 82%, aumento de 5 p.p. em relação ao estudo anterior.

“Os dados do Termômetro da Indústria de Materiais de Construção refletem um início de ano com certa estabilidade nas vendas, mas também com desafios para parte do setor. A expectativa para março é positiva para a maioria das empresas, o que demonstra um otimismo cauteloso. Além disso, o nível de utilização da capacidade instalada atingindo 82% e a manutenção da intenção de investimentos mostram que a indústria segue comprometida com o crescimento e a inovação. Seguimos acompanhando o cenário econômico e trabalhando para fortalecer o setor", comenta Rodrigo Navarro, presidente da Abramat.

O Termômetro da Abramat é uma ferramenta essencial para medir o pulso do setor de materiais de construção, fornecendo uma visão clara das tendências e expectativas do mercado. Realizado mensalmente, ele se baseia na percepção das principais lideranças da indústria e serve como um indicador para o planejamento estratégico das empresas.