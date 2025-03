Bairro da Imbiribeira ganha condomínio clube Pátio Solare

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Empreendimento, a 10 minutos de carro da praia de Boa Viagem, na Zona Sul, contará com 268 apartamentos compactos, divididos em duas torres

Nesta sexta-feira (14), a Construtora Carrilho anuncia o lançamento do Pátio Solare, seu mais novo empreendimento residencial. O projeto trará 268 apartamentos compactos, divididos em duas torres. O empreendimento fica a 10 minutos de carro da praia de Boa Viagem, no bairro da Imbiribeira, e tem o perfil inovador de condomínio clube, atendendo famílias com renda a partir de R$6 mil.

O empreendimento contará com piscina de borda infinita no 4º pavimento, com salão de festas, área gourmet, academia, spa e espaço beauty, sala multimídia, coworking, selfmarket e outros atrativos. Oportunidade para quem quer viver Boa Viagem.

“A Carrilho reforça o compromisso em oferecer soluções modernas e acessíveis, transformando cenários urbanos e atendendo às demandas do mercado imobiliário pernambucano com empreendimentos inovadores e alinhados às expectativas dos futuros moradores”, destaca o diretor comercial da Construtora, Roberto Rios.

Serão 2 torres com 17 andares e 8 apartamentos por andar, com uma área de lazer comum aos moradores das duas torres, com o metro quadrado aproximadamente 30% mais barato para a região, segundo a construtora.

Crescimento e consolidação

Em 2024, a Construtora Carrilho entregou 668 unidades residenciais e lançou o Pátio Aurora Open Mall, parte do projeto Vila Aurora, em Paulista. Para 2025, a expectativa é de um aumento de mais de 55% nas vendas.