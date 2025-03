Índice de Variação de Aluguéis sobe 1,81% em fevereiro de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de fevereiro de 2025 apresentou uma alta de 1,81%, desacelerando o movimento de alta registrado em janeiro. Esse resultado contribuiu para aumentar marginalmente a variação acumulada em 12 meses para 8,01% em fevereiro de 2025, visto que em fevereiro do ano anterior os preços registraram alta de 1,79%.

A variação acumulada em 12 meses, representou uma taxa 0,02 ponto percentual maior em relação aos 7,99% reportados em janeiro de 2025. Após o quarto trimestre de 2024 apresentar desaceleração intensa nos preços. Em fevereiro a taxa em 12 meses ficou praticamente estável. "Apesar disso, possivelmente, os próximos meses terão uma dinâmica de aceleração de preços dos aluguéis, com a renovação de contratos incorporando aumentos de custos do ano anterior", afirma Matheus Dias, economista do FGV IBRE.



Entre janeiro e fevereiro de 2025, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) registrou altas em três das quatro capitais brasileiras pesquisadas. Em Belo Horizonte, o índice passou de -0,75% em janeiro para 5,23% em fevereiro. Em São Paulo, o IVAR saiu de 4,28% em janeiro para 2,83% em fevereiro. No Rio de Janeiro, o índice passou de 2,52% em janeiro para uma de 2,61% em fevereiro. Em Porto Alegre, o movimento do índice foi de reversão do movimento dos preços em relação ao mês anterior, com o índice saindo de 5,97% em janeiro para -2,35% em fevereiro.



Porto Alegre é a única capital com aceleração em 12 meses



A taxa interanual do aluguel residencial apresentou desacelerou em três das quatro cidades analisadas. Em Belo Horizonte, houve registro de desaceleração na taxa interanual, onde a taxa acumulada em 12 meses passou de 10,05% para 8,83%. No Rio de Janeiro, a taxa saiu de 7,45% em janeiro para 6,39% em fevereiro. Em São Paulo, entre janeiro e dezembro, a variação interanual passou de 6,15% para 6,03%, indicando uma redução no ritmo de crescimento dos preços de aluguéis residenciais nessa região. Porto Alegre foi a única cidade, dentre as capitais divulgadas, com registro de aceleração em 12 meses, com o índice saindo de 8,65% em janeiro para 10,40% em fevereiro de 2025.