Direcional Engenharia registra o melhor ano da sua história com um lucro líquido de R$ 638 milhões em 2024

A Direcional Engenharia encerrou o ano de 2024 com resultados históricos, consolidando sua posição como referência no setor imobiliário. O lucro líquido da companhia atingiu R$ 181 milhões no 4T24, crescimento de 82% em relação ao mesmo período de 2023, enquanto no acumulado do ano, o lucro totalizou R$ 638 milhões, aumento de 93% comparado ao exercício anterior.

Com faturamento recorde, a receita líquida trimestral da Direcional atingiu R$ 924 milhões, representando um incremento de 46% na comparação anual. No consolidado de 2024, a receita alcançou R$ 4,5 bilhões, 40% acima do registrado em 2023. A margem bruta ajustada também seguiu em crescimento, chegando a 39,5% no 4T24, acréscimo de 240 pontos frente ao mesmo trimestre do ano anterior.

Expansão no mercado imobiliário

A Direcional lançou mais de 18 mil unidades habitacionais em 2024, alcançando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 5,8 bilhões, crescimento de 18% em relação ao ano anterior. A Riva, empresa do grupo focada no segmento de médio padrão, também demonstrou forte crescimento com um VGV lançado de R$ 2,2 bilhões, aumento de 67% em relação a 2023.

A companhia ainda registrou recorde em comercializações, ultrapassando pela primeira vez a marca de R$ 6 bilhões em vendas líquidas, crescimento de 57% comparado a 2023. Este desempenho reforça a estratégia assertiva da Direcional e o momento favorável do mercado habitacional no Brasil.

Com uma geração de caixa de R$ 159 milhões no 4T24 e R$ 354 milhões no acumulado do ano, a Direcional reafirma sua saúde financeira. A empresa também distribuiu R$ 577 milhões em dividendos, equivalente a R$ 3,33 por ação, representando um payout de 90%.

Perspectivas para 2025

Diante de um ano de resultados extraordinários, a Direcional Engenharia diz que segue otimista para 2025, comprometida em manter sua trajetória de crescimento sustentável, inovação no setor e valorização dos acionistas.