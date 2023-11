BR-423: segundo trecho da duplicação da BR-423, entre Lajedo e Garanhuns, já tem previsão para começar em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A promessa do governo federal é de que o segundo trecho da duplicação da BR-423, mais 40 quilômetros entre Lajedo e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, terá início até o fim de 2024. Durante a solenidade de assinatura, no Palácio do Planalto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o edital do projeto da segunda etapa está quase concluído e será lançado em breve.

O ministro, inclusive, chegou a pedir ajuda à bancada federal pernambucana, presente em peso na assinatura da OS, para que conseguisse os recursos necessários para o projeto. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, estava presente na assinatura.

Em sua fala, o presidente da República também garantiu o segundo trecho. “Na assinatura da segunda ordem de serviço para continuar a duplicação da 423 eu quero estar em Garanhuns. Essa obra me é cobrada desde o meu primeiro mandato”, afirmou Lula.

Por dia, 17 mil veículos circulam pela BR-423. No total, a duplicação da BR-423 prevê 83,1 quilômetros - entre São Caetano e Garanhuns - e está incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal - JC IMAGEM

Mais cedo, a garantia foi dada pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Segundo o ministro, que como deputado federal atuou para viabilizar a duplicação da BR-423, a segunda etapa da duplicação está garantida no Novo PAC do governo federal.

“A rodovia é fundamental para o escoamento da produção daquela região e o trecho entre Lajedo e Garanhuns também é certo. Vamos avançar nesse projeto e acredito que no fim de 2024 conseguiremos estar lançando a segunda etapa”, afirmou.

ENTENDA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA BR-423

As obras de duplicação da BR-423, no Agreste de Pernambuco, começaram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a ordem de serviços da primeira etapa da duplicação nesta quarta-feira (8/11), em Brasília. São 43,1 quilômetros duplicados entre os municípios de São Caetano e Lajedo, num investimento de R$ 330 milhões, previstos no Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Os serviços de duplicação e adequação da BR-423 serão executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do quilômetro 18,2 ao 61,3.

BR-423 será duplicada entre São Caetano e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Primeiro lote será de São Caetano até Lajedo - JC IMAGEM

Todo o empreendimento, de 83,1 quilômetros, que liga São Caetano a Garanhuns, está incluído no Novo PAC. A empresa vencedora da licitação já atua no trecho com os trabalhos iniciais de instalação do canteiro de obras, mobilização da equipe e dos equipamentos e preparativos para dar a largada na execução de serviços de terraplanagem e drenagem, inicialmente nos primeiros 20 quilômetros.

“A BR-423 é fundamental não somente para o escoamento da produção local, mas também uma importante rota turística. Por esse motivo, investir na região é fortalecer o estado, impulsionar a economia e a geração de emprego”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

IMPACTO POSITIVO NA REGIÃO

O trecho da rodovia federal a ser duplicado é um dos principais acessos ao Agreste meridional de Pernambuco e via de escoamento da produção da bacia leiteira da região. A requalificação da rodovia deve impulsionar, ainda, o crescimento dos setores de serviços, turismo e comércio.