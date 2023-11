MORTE NO TRÂNSITO: colisão entre ambulância e caminhão deixa três mortos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Três pessoas morreram, na manhã desta quinta-feira (9), após uma colisão entre um caminhão e uma ambulância que trafegavam pela PE-218, nas proximidades de Terezinha, município do Agreste de Pernambuco.

As vítimas fatais foram o condutor da ambulância e duas mulheres, mãe e filha, que estavam no veículo. De acordo com apuração da TV Jornal Interior, as mulheres voltavam de Serra Talhada para Bom Conselho, após a mãe receber alta hospitalar.

A ambulância foi arremessada para fora da pista após o choque entre os veículos. Ainda não há informações sobre o que ocasionou a colisão e os nomes das vítimas também não foram divulgados.



A unidade do Corpo de Bombeiros de Bom Conselho informou que a colisão aconteceu por volta das 05h15. Os bombeiros realizaram a retirada das três vítimas fatais que estavam na ambulância. O motorista do caminhão não apresentava lesões.