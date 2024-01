Rodízio de veículos SP: Veja como irá funcionar o fluxo de veículos nos dias 25 e 26 de janeiro, feriado de aniversário da cidade

Nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), o rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso, em decorrência das celebrações do aniversário da capital paulista.

A suspensão do rodízio foi oficializada na última segunda-feira (22) por meio do Diário Oficial da cidade. O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa, justificou que na sexta-feira (26) também haverá uma redução significativa na circulação de veículos, devido ao ponto facultativo decretado na cidade.

Conforme informado pelo secretário, apenas o Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, do tipo caminhão, permanecerá em vigor na cidade na sexta-feira (26).

A suspensão do Rodízio de Veículos abrange os horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h).

Decreto

Veja o decreto emitido pelas autoridades de SP:

"CONSIDERANDO o Decreto Municipal 63.111, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no ano de 2024, que decretou suspensão do expediente no dia 26 de janeiro, devido ao feriado municipal de Aniversário da Cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 2024; CONSIDERANDO a provável redução da circulação de veículos no dia 26 de janeiro de 2024, devido à suspensão de expediente, no serviço público municipal, naquela data, RESOLVE: Art. 1º Suspender, no período da manhã e no período da tarde, no dia 26 de janeiro de 2024, as restrições de circulação do “Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores” autorizado pela Lei nº 12.490, de 3 de outubro de 1997".

Com informações do G1.