CTTU monta esquema especial de trânsito para o Festival de Jazz do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

População deve estar atenta às interdições em vias do entorno do Parque Santana

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquema especial de trânsito para a primeira edição do Festival de Jazz do Recife, que vai acontecer neste sábado (23), a partir das 15h30, no Parque Santana, em Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Serão 25 agentes de trânsito destacados para acompanhar o esquema durante o evento, que integra a programação de comemorações do aniversário de 487 anos da capital pernambucana.

A operação terá início às 13h deste sábado, quando haverá interdição na Rua Jorge Gomes de Sá, no trecho entre as ruas Henrique Machado e Sant'Anna. Para viabilizar a mobilidade com a intervenção, haverá desvios de trânsito.

Quem vem da Rua Engenheiro Jair Furtado Meireles, não poderá acessar a Rua José Gomes de Sá e deverá seguir pela Rua Dona Olegarina em direção Centro. Já os que vêm no sentido subúrbio serão desviados para Rua Sant'Anna.

Haverá um ponto provisório de táxi na Rua Sant'Anna, no trecho entre a Rua Jorge Gomes e a Rua Doutor Saulo Suassuna para viabilizar o transporte do público. O ponto de ônibus mais próximo é na Praça Antônio Maria.

FISCALIZAÇÃO RIGOROSA

A CTTU aconselha o público a chegar cedo ao evento para evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento. Segundo a autarquia, a fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla poderá ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA SEGUNDA-FEIRA (25)

A CTTU também informou que, a partir da segunda-feira (25), a Rua Engenheiro Clóvis de Castro, no Parnamirim, estará interditada no cruzamento com a Avenida Desembargador Góis Cavalcante para uma obra de requalificação dos passeios públicos feita pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

A obra tem previsão de duração de três dias. A intervenção visa criar uma passagem elevada para pedestres que circulam na região. Durante a interdição, o acesso e saída da Rua Engenheiro Clóvis de Castro será feito exclusivamente pela Rua Ferreira Lopes.

Agentes e orientadores de trânsito estarão no local. Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h no número 0800.081.1078.