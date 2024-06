Trânsito no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, mudou e exige atenção do motorista nesta segunda (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As alterações começaram no sábado (1º de junho) e têm previsão de durar pelo menos sessenta dias

A construção do primeiro Centro de Convenções do Recife (Recife Expo Center) está provocando alterações na circulação do Cais de Santa Rita, um dos corredores viários mais importantes para acesso ao Centro da capital. Desde o último sábado (1º/6), uma nova circulação foi implementada na região, afetando os condutores que usam o Cais para sair da área central em direção à Zona Sul.

Por sessenta dias - previsão para conclusão das obras do novo Centro de Convenções -, está proibido circular pela pista oeste do Cais (oposta ao mar) no sentido Centro-Zona Sul. Esse trajeto passou a ser feito por uma via local do Cais, próxima ao mercado de flores da área, e que teve o sentido invertido em direção à Zona Sul.

RETORNO PROIBIDO

- Fernando Castilho

O retorno permitido em frente ao futuro Hotel-Marina Novotel (também em obras) está proibido devido à interdição. Só pode ser feito quase um quilômetro à frente, na Praça Dezessete, Rua Siqueira Campos ou Praça da República.

Assim, os motoristas estão tendo que ir em frente pela Avenida Martins de Barros e optar por uma das áreas de retorno. Já os ônibus que trafegavam no sentido Zona Sul/Centro estão seguindo por trás do armazém para acessar o Terminal do Cais de Santa Rita.

CONFIRA AS MUDANÇAS PARA OS ÔNIBUS

A nova circulação no Cais de Santa Rita também vai afetar a operação de 37 linhas de ônibus que atendem ao Terminal de Santa Rita. Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), dez linhas diurnas terão o itinerário alterado, com três delas deixando de acessar provisoriamente o interior do terminal e 27 linhas noturnas (bacurau) com os itinerários prolongados.

Também serão implantadas duas (2) paradas de ônibus seletivas, para atenderem as linhas diurnas, na pista oeste da Rua Cais de Santa Rita, via que terá o sentido de tráfego invertido, passando a ser Centro-subúrbio.

O Recife Expo Center (REC) localizado no Cais de Santa Rita tem previsão de inaugurar em agosto - Fernando Castilho

As linhas afetadas e suas modificações de itinerários são:

1) ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIOS DAS LINHAS DIURNAS

a) 107-CIRCULAR – TI RECIFE / CABUGÁ (PCR) – no sentido Terminal de Santa Rita / TI Recife

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João,…

b) 044-MASSANGANA (BOA VISTA) e 185-TI CABO – no sentido Terminal de Santa Rita / Subúrbio

Itinerário normal: ..., Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte,…

Desvio: ..., Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, …

c) 611-ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA); 612-MORRO DA CONCEIÇÃO; 621-ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE); 622-VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ); 642-GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) e 717-JOSÉ AMARINO DOS REIS – no sentido Terminal de Santa Rita/Subúrbio terão seus itinerários prolongados, atendendo ao Terminal de Passageiros de Santa Rita.

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, …

d) 229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL) – só irá atender ao Terminal de Passageiros de Santa Rita no sentido vindo do subúrbio.

Itinerário normal: ..., Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João, Av. Dantas Barreto,…

Desvio: ..., Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto, R. da Praia, Trav. do Arsenal, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João, Av. Dantas Barreto,...

2) ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIOS DAS LINHAS NOTURNAS (BACURAU)

e) 170-MURIBECA DOS GUARARAPES; 322-JARDIM SÃO PAULO; 333-TOTÓ; 352-CURADO II; 362-CURADO IV; 533-CASA AMARELA; 613-MORRO DA CONCEIÇÃO; 626-BREJO; 643-CÓRREGO DO JENIPAPO; 744-DOIS UNIDOS; 745-ALTO JOSÉ BONIFÁCIO; 827-JARDIM BRASIL; 1927-OURO PRETO; 1928-MARANGUAPE II; 1936-MIRUEIRA; 1956-IGARASSU; 1957-CAETÉS I; 1975-AMPARO; 1985-RIO DOCE; 1995-PAU AMARELO; 2427-MONSENHOR FABRÍCIO; 2457-SÃO LOURENÇO e 2462-LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO.

Itinerário normal: ..., Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, …

Desvio: ..., Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à esquerda na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, ...

f) 515-NOVA DESCOBERTA; 523-DOIS IRMÃOS; 715-ALTO SANTA TEREZINHA e 846-ÁGUAS COMPRIDAS.

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à esquerda na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, ...

3) IMPLANTAÇÃO DE PARADAS PROVISÓRIAS

I – Parada Seletiva nª 180960 – será instalada provisoriamente defronte ao SESC de Santa Rita para as linhas 107-CIRCULAR-TI RECIFE/CABUGÁ (PCR); 044-MASSANGANA (BOA VISTA); 185-TI CABO e 229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL).

II – Parada Seletiva nº 180961 – será instalada provisoriamente defronte ao anexo do Mercado de São José, ao lado da Loja Center Doce para as linhas 611-ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA); 612-MORRO DA CONCEIÇÃO; 621-ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE); 622-VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ); 642-GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) e 717-JOSÉ AMARINO DOS REIS.