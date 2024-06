Greve de ônibus SP: paralisação dos motoristas suspensa? Confira notícias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta quarta-feira (05), o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SMTTrusp) informou mais uma vez que as negociações com representantes do setor serão reabertas.

A greve foi aprovada pelo SMTTRU-SP no dia 3 de junho. Deste modo, a paralisação que estava marcada para esta sexta-feira (07) ainda será analisada.

De acordo com informações, durante a audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ambos os representantes concordaram em retomar as negociações.

O que os trabalhadores pedem?

Os trabalhadores pedem o seguinte:

Participação nos lucros das empresas



Reajuste salarial de 3,69%



Aumento de 2,46%; este seria direcionado para a reposição de perdas causadas pela pandemia



Reajuste de 17% no seguro de vida



De início, as companhias de ônibus teriam oferecido cerca de 2,77% de aumento.



Vai ter greve de metrô amanhã (06/06) em SP? Assembleia decide nesta quarta Leia Também

Suspensão da greve de ônibus de São Paulo?

Após mais uma etapa de negociação aceita, uma nova reunião será realizada nesta quinta-feira (6).

Na ocasião, Edivaldo Santiago, presidente do sindicato que representa a categoria, irá convocar os trabalhadores da área para uma nova assembleia.

Nesta assembleia será decidida se a nova proposta de suspensão da greve até o dia 30 de junho será aceita ou não. Caso não seja, o sindicato deve permanecer em greve durante as negociações.