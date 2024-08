Mortes no trânsito: motorista de Porsche persegue e mata motociclista na Zona Sul de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motorista teria perseguido motoqueiro após discussão de trânsito e a quebra de um retrovisor do veículo. Vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu

MORTES NO TRÂNSITO

Com informações da Agência Estado

Um motorista de um Porsche perseguiu e atropelou, propositalmente, um motociclista na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida Interlagos, na Zona Sul da cidade de São Paulo. A vítima foi socorrida ao Hospital do Grajaú, após o sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos. E o empresário seria Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, sócio do bar Beco do Espeto, conhecido como “gaúcho”, localizado no Itaim Bibi, Zona Oeste da cidade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a perícia foi acionada ao local. Imagens mostram que o veículo de luxo e a motocicleta ficaram completamente destruídos. A ocorrência está sendo registrada no 11° DP (Santo Amaro). Não foram dados detalhes sobre a identidade dos envolvidos. O caso segue sob investigação.

Informações extra-oficiais são de que, momentos antes da perseguição e atropelamento, o motoqueiro e o motorista teriam discutido porque o retrovisor do carro de luxo teria sido quebrado pelo condutor da moto. Irritado, o motorista perseguiu o motoqueiro, atingindo-o violentamente.

O motorista prestou depoimento na manhã desta segunda e teria sido autuado por homicídio culposo (não intencional) e lesão corporal pela Polícia Civil de São Paulo. Antes, ele foi submetido a exame toxicológico no Instituto Médico-Legal (IML).

Outro sinistro com Porsche teve reconstituição em 3D

Porsche 2023 é avaliado em mais de R$ 1 milhão. Motorista teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas - REPRODUÇÃO

Neste mês, a Polícia Técnico-Científica de São Paulo fez uma reprodução simulada em 3D de outro sinistro com um Porsche, envolvendo o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. A colisão terminou com a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52, na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo.

A colisão aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital. As investigações apontam que a velocidade do carro de luxo era de 136 km/h, quase o triplo permitido na Avenida Salim Farah Maluf.

O empresário foi preso no dia 6 de maio e está detido preventivamente na penitenciária de Tremembé, onde aguarda o julgamento. A capital paulista registrou no 1º semestre deste ano o maior número de mortes no trânsito desde 2015.