Rodoviários da Vera Cruz fazem protesto e bloqueiam BR-101, em Prazeres, pedindo manutenção dos empregos

Rodoviários da empresa de ônibus Vera Cruz bloquearam a pista da BR-101, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, em um protesto realizado na frente da sede da empresa, na manhã desta sexta-feira (23). Os trabalhadores reivindicam o pagamento de verbas indenizatórias e a manutenção dos seus empregos após o fim das atividades da companhia, marcado para o próximo dia 31.

Os manifestantes queimaram pneus na altura do km 82 da rodovia, nas imediações do Parque da Cidade de Prazeres, no sentido Cabo de Santo Agostinho, e impediram a passagem de outros veículos. Devido ao bloqueio da pista, um longo engarrafamento se formou na rodovia. O protesto também conta com um carro de som.

Segundo os rodoviários, nenhum ônibus saiu da garagem da Vera Cruz na manhã de hoje.

A Vera Cruz, como se sabe, anunciou, no mês de julho, que deixará de operar no Grande Recife, alegando que a operação se tornou inviável do ponto de vista econômico. As linhas de ônibus que eram operadas pela companhia começaram a ser transferidas para empresas concorrentes de forma gradual, num cronograma que se estende até o próximo dia 31.

No protesto desta quarta, os trabalhadores afirmam que a Vera Cruz estaria forçando os rodoviários a assinarem acordos de rescisão trabalhista com perda de direitos, sem o pagamento das verbas indenizatórias. A orientação do Sindicato dos Rodoviários, segundo um manifestante, é de que eles não assinem a rescisão nessas condições.

Os manifestantes também pedem que o Consórcio Grande Recife gerencie a transferência dos cerca de 700 motoristas vinculados à empresa para as outras companhias.

Um manifestante afirmou que alguns poucos rodoviários estão sendo contratados por empresas concorrentes, de forma individual, mas que eles querem uma migração de forma coletiva, de forma que se mantenham todos os empregos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o protesto. Por volta das 7h30, o Corpo de Bombeiros estava realizando a limpeza da rodovia após a queimada dos pneus.

O que diz o Grande Recife



Em nota, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) afirmou esperar que a Vera Cruz mantenha as obrigações trabalhistas. Leia a nota na íntegra abaixo.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vem a público esclarecer a situação corrente envolvendo a paralisação dos rodoviários e a desmobilização da Viação Vera Cruz (VRC).



O CTM vem empenhando suas ações para assegurar a continuidade do serviço de transporte público. A Vera Cruz comprometeu-se a garantir a operação durante o processo de desmobilização, com a disponibilização de mão de obra e de frota para novos operadores, de acordo com o cronograma estipulado pelo consórcio.

Esperamos que o operador mantenha suas obrigações trabalhistas, como tem sido feito pelos demais operadores, todos mantidos sob o mesmo regime de remuneração.

O Ministério Público do Trabalho tem ciência da situação e convocou a operadora para discutir a migração dos trabalhadores, condicionada à correta execução das rescisões contratuais pela VRC.

Reforça-se que o CTM não tem responsabilidade direta na questão trabalhista, mas se mantém unido com as autoridades competentes para garantir que a transição ocorra de forma justa e dentro da legalidade.

O CTM continuará a trabalhar para minimizar qualquer impacto no transporte público durante este período de transição.

