Fim da Vera Cruz: usuários criticam fim de linhas opcionais no Ibura e no Jordão; Grande Recife promete reforço

O Grande Recife Consórcio (CTM) anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, das linhas 214 - UR-02/Ibura (Opcional) e da UR-11/Jordão (Opcional).

Segundo o CTM, não existem "empresas permissionárias do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) com capacidade operacional de prestar o atendimento".

As linhas eram operadas pela Vera Cruz, empresa que finalizou suas atividades na Região Metropolitana do Recife (RMR) no mês de julho.

Solução do Grande Recife

Como solução pelo fim das linhas, o Grande Recife anunciou, através de uma nota oficial, o aumento na frota das linhas 132 - UR-02 (Ibura)/ TI Tancredo Neves e 168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista).

Confira a nota abaixo:

"Visando garantir a continuidade na execução da prestação de serviço público aos usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR, o Grande Recife Consórcio de Transporte – CTM, a partir da próxima segunda-feira (02), aumentará a oferta de serviço nas linhas "132 UR-02 (Ibura)/TI Tancredo Neves; 168 - TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista); 4133 - Três Carneiros (Cais de St. Rita); 4137 - UR-11 (Cais de St. Rita).

O aumento da capacidade de transporte de passageiros na região será de 20%, ou seja, a rede que tinha capacidade de transportar 14.500 passageiros passará a oferecer 17.500 vagas, por dia útil. Além disso, os usuários das linhas 132 - UR-02 (IBURA) / TI TANCREDO NEVES e 168 - TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) passarão a contar com veículos equipados com ar-condicionado. O novo serviço será reavaliado nos próximos 30 dias, quando se procederão os eventuais ajustes.

Com a iniciativa, o órgão espera minimizar o impacto da suspensão temporária das linhas opcionais 214 - UR-02/Ibura (Opcional) e 224 - UR-11/Jordão (Opcional), que transportavam até 2.400 passageiros por dia em ônibus climatizados. Com a adequação do serviço, as linhas 132 e 168 poderão transportar até 11.000 passageiros em ônibus climatizados.

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br ou pelos telefones 3182.5511/5518."



Passageiros prejudicados

Com a suspensão do UR-02/Ibura (Opcional) e da UR-11/Jordão (Opcional), estima-se que cerca de 2.400 passageiros que utilizavam as linhas, diariamente, sejam prejudicados.

Diego Gomes é um dos usuários prejudicados. "A comunidade do Ibura/Jordão/Ipsep precisa de ajuda! A empresa Vera Cruz deixará de operar na sexta-feira, 30/08/2024, e duas das principais linhas (224 UR11 Opcional e 214 UR2 Opcional) foram suspensas, prejudicando inúmeros usuário", disse, ao JC.

O passageiro reclama, ainda, que o percurso da UR-2 para a Boa Vista, com as linhas que foram suspensas, durava cerca de 40 minutos. Sem elas, esse tempo aumenta para 1h20.

"Em vez de pegar um ônibus só, teríamos que pagar dois, enfrentar fila na integração ou usar o metrô. O grande problema é que o Terminal Integrado (TI) Tancredo Neves é longe do TI UR-02 e todo percurso até a Boa Vista dura, no mínimo, 1h20, e, com o Opcional gastávamos 45 minutos".

Diego finaliza afirmando que os passageiros estão organizando um protesto.

"A população tem um grupo de 1.000 passageiros que se comunicam, todos os dias, e informam os horários para facilitar o acesso ao transporte. Estamos organizando um protesto. A população está se sentindo abandonada e não aceita a ideia do Grande Recife. Estamos dispostos a lutar até a última estância", finalizou.

