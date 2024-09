Morte no trânsito: ciclista é atropelada e morta sobre a faixa de pedestres por motorista que recusou teste do bafômetro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma ciclista de apenas 20 anos, identificada como Alice Silva, foi atropelada e morta por um motorista enquanto atravessava uma rodovia na faixa de pedestres. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (4/9), no perímetro urbano da BR-428 - a Avenida Sete de Setembro -, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O motorista do veículo, que tem 23 anos e não teve o nome informado, estaria alcoolizado. Por isso, se recusou a fazer o teste do bafômetro, previsto na Lei Seca, sendo autuado em flagrante por recusa - o que lhe renderá a mesma multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses.

O condutor não teve ferimentos e estaria, segundo testemunhas do atropelamento, em velocidade. O homicídio foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que autuou o condutor e o encaminhou à Delegacia de Petrolina. O atropelamento aconteceu por volta das 19h, no km 188,5 da BR-428.

Segundo a PRF, o motorista atingiu a ciclista no momento em que ela atravessava a rodovia na faixa de pedestre. A ciclista morreu na hora com a violência do impacto.

A jovem seria natural de Santa Maria da Boa Vista, cidade sertaneja vizinha à Petrolina, e estaria voltando do trabalho de bicicleta. Ela era estudante de um curso técnico em Petrolina.



A Polícia Civil de Pernambuco, como tem sido comum nas investigações em Pernambuco, não repassou informações detalhadas. Por nota, apenas repetiu os dados já informados pela PRF, que esteve no local. Sobre as punições judiciais para o motorista - se foi autuado ou não, se foi liberado ou não -, nenhuma informação foi repassada. Foi dito apenas que o caso seria um homicídio culposo (sem intenção) de trânsito.

Após o JC insistir, a Civil informou que o condutor foi ouvido pelo delegado e liberado, após o exame clínico para identificação da alcoolemia, realizado no IML de Petrolina, ter dado negativo. “De acordo com a autoridade policial responsável pelo caso, o autor foi ouvido e liberado após realização de teste clínico para detecção de embriaguez no IML - cujo resultado foi negativo. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem até o esclarecimento total do ocorrido”.