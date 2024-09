Praias de Pernambuco: estradas para o Litoral Norte estão abandonadas e praias favelizadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Litoral Norte de Pernambuco, onde estão localizadas praias que já foram referência do turismo no Estado, como Ponta de Pedras e a Ilha de Itamaracá, tem uma infraestrutura rodoviária que ainda consegue ser melhor que a do Sul, mas também velha, gasta e mal cuidada.

Além disso, a favelização da costa é um problema que só se agrava na região, especialmente em Itamaracá, onde os casebres erguidos na faixa de areia há aproximadamente 15 anos já viraram de alvenaria e ganharam andares.

A Ilha de Itamaracá é a mais afetada e a que mais assusta o turista. Chegar até a ilha é relativamente tranquilo, já que o sistema viário é praticamente sustentado pela BR-101 Norte. Mas as PEs 049 (Ponta de Pedras) e 035 (Ilha de Itamaracá) são remendadas e, como a maioria das rodovias da região, não têm acostamento nem sinalização horizontal e vertical, além de uma vegetação alta.

O problema de Itamaracá segue sendo a urbanização desordenada em Jaguaribe e no Pilar, onde até cavalos sendo criados à beira-mar são vistos, e a falta de infraestrutura e o lixo nas ruas que levam ao Forte de Itamaracá.

“As estradas não são das piores, mas também não são boas. E é assim faz muito tempo. Até mesmo as novas rodovias, como a antiga Estrada do Cajueiro, que liga a PE-049 à BR-101, em Goiana, já está destruída após quatro anos de construção. E é um acesso que reduz em 12 km o percurso. Isso é muito ruim para o turista que gosta de frequentar as praias da região, como Ponta de Pedras, Barra de Catuama e Carne de Vaca”, alerta o motorista de lotação Mário Vicente.

DIFÍCIL ACESSO ÀS PRAIAS DO SOSSEGO E ENSEADA DOS GOLFINHOS

A pavimentação da estrada vicinal que leva às praias do Sossego, Enseada dos Golfinhos e Pontal de Itamaracá, numa extensão de aproximadamente dez quilômetros, segue sendo quase uma lenda urbana na região.

A estrada chegou a ser preparada para a implantação, ainda no segundo governo de Miguel Arraes (PSB), mas as obras não avançaram. Mesmo com recursos garantidos, na época, via Prodetur. Hoje, o máximo que o acesso recebe é uma acomodação do barro por máquina.