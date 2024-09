Praias de Pernambuco: governo do Estado aposta na requalificação da PE-060 e promete mais investimentos no litoral pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco garante estar trabalhando para melhorar a infraestrutura rodoviária de acesso ao litoral do Estado. No caso do Litoral Sul - que tem a malha mais estragada -, a grande aposta é a requalificação da PE-060, rodovia que é o eixo principal de transporte para a região, onde estão as praias mais famosas de Pernambuco, como Porto de Galinhas (Ipojuca) e Carneiros (Tamandaré).

Os investimentos na malha rodoviária de acesso ao litoral devem chegar a aproximadamente R$ 150 milhões e, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), Diogo Bezerra, as rodovias beneficiadas serão anunciadas em breve pela governadora Raquel Lyra.

Somente na PE-060 serão investidos R$ 75 milhões na recuperação de 85 km da rodovia, entre a bifurcação com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e a divisa com o Estado de Alagoas.

A obra contempla os serviços de drenagem - que evitarão pontos de alagamento na rodovia -, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e turística. E, segundo estimativa do governo do Estado, irá beneficiar mais de 400 mil pessoas que moram nos municípios cortados ou margeados pela rodovia.

A estimativa é de que a recuperação da PE-060 comece ainda em 2024, talvez ainda em outubro. “Sabemos da situação da malha rodoviária, principalmente do Litoral Sul, e estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura. A licitação já está em fase de conclusão e, em breve, estaremos anunciando o início das obras. Essa será, sem dúvida, a grande ação para a região porque a PE-060 é o eixo estruturador de acesso a todas as praias”, argumenta o secretário.

Diogo Bezerra não confirmou, mas a expectativa é de que o novo pacote de investimentos chegue a rodovias que estão muito degradadas, como as PEs-051 e 009, no acesso às praias de Serrambi e Porto de Galinhas, que estão muito comprometidas; e a PE-072 (acesso à Praia de Carneiros).

Para o Litoral Norte, o Estado também prevê investimentos em rodovias que, mesmo estando na área da Zona da Mata Norte, beneficiam a população que quer chegar às praias da região, como Ponta de Pedras e Barra de Catuama (Goiana) e a Ilha de Itamaracá (Itamaracá). O secretário lembra, ainda, que o governo tem investido R$ 1,5 bilhão em obras da malha rodoviária em todas as regiões do Estado até agora.

EIXO SUL DO ARCO METROPOLITANO MAIS PERTO

Sobre as obras do Arco Metropolitano, um dos investimentos de infraestrutura mais urgentes de Pernambuco e que está virando quase uma lenda urbana no Estado, o secretário Diogo Bezerra afirmou que o trecho Sul - o menos polêmico - sairá em breve. A construção do corredor beneficiaria indiretamente o acesso ao litoral porque retiraria o tráfego de veículos pesados de vias como a BR-101 Sul e Norte e a PE-060, por exemplo.

O trecho Sul compreende 45 km entre a BR-408, em Paudalho, e a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho. “Estamos aguardando apenas a validação do projeto pelo governo federal (Dnit) para que a licitação das obras seja lançada. Queremos lançar o edital ainda este ano”, afirmou Diogo Bezerra. O valor do trecho Sul seria de R$ 1,2 bilhão, dividido entre recursos do Estado e da União.

Já o trecho Norte - o mais polêmico porque o traçado mais curto cortaria a área de proteção ambiental Aldeia-Beberibe (APA Beberibe) -, teria uma extensão de 50 km entre a BR-408, em Paudalho, e a BR-101 Norte, em Goiana. E, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, ainda não existe uma definição. As opções de traçado estão sendo estudadas e também devem ser apresentadas à governadora em breve para que a decisão seja tomada. E, mesmo assim, ainda seria necessário licitar o projeto executivo.

INVESTIMENTOS DE R$ 5 MILHÕES EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Além dos investimentos anunciados pelo secretário, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) divulgou ações de conservação nas principais rodovias de acesso à costa litorânea do Estado.

As intervenções incluem roço, capinação, limpeza dos dispositivos de drenagem e acostamentos, pintura de meio-fio e pontes, operação tapa-buraco e reforço da sinalização.

Confira as rodovias litorâneas que receberam ações:

PE 001 – MARIA FARINHA - PAULISTA

PE 022 – TABAJARA – LOTEAMENTO CONCEIÇÃO - PAULISTA

PE 035 – ITAPISSUMA - ILHA DE ITAMARACÁ

PE-049 - GOIANA - PRAIA DE PONTAS DE PEDRA

PE 001 - FORTE ORANGE (ILHA DE ITAMARACÁ)

PE 028 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PRAIA DE GAIBU

PE 038 – IPOJUCA - NOSSA SENHORA DO Ó

PE 009 - IPOJUCA - PORTO DE GALINHAS

PE 072 - PRAIA DOS CARNEIROS

PE 076 - PRAIA DE TAMANDARÉ

ACESSO A SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PE 060 – CABO DE SANTO AGOSTINHO – SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – DIVISA PE/AL – (SERVIÇOS DE TAPA-BURACO EM CARÁTER PERMANENTE ATÉ O INÍCIO DAS OBRAS)

Além das intervenções de conservação, algumas rodovias estão sendo completamente restauradas, com obras de pavimentação, drenagem e sinalização.

OBRAS DE RESTAURAÇÃO:

PE-009 - TRECHO: ENTRE. PE-009 (NOSSA SENHORA DO Ó) - MURO ALTO - 5,24 KM

PE-009 – TRECHO: ENTRE. PE-061 (BARRA DE SIRINHAÉM)/GUADALUPE - ENTRE. PE-009 (PRAIA A VER O MAR) - 10,8 KM

PE-060 – TRECHO: ENTRE. COM A BR-101(CABO DE SANTO AGOSTINHO) A DIVISA PE/AL - 85,96 KM (Em Licitação)

PE-064 - TRECHO: ENTRE. PE-060 (SIRINHAÉM) - ENTRE. ACESSO DO NÚCLEO 31 DE MARÇO (IBIRATINGA) - 28,36 KM

PE-075 - TRECHO: ENTRE. PE-062 (GOIANA) - ITAMBÉ - ENTRE. PE-082 (IBIRANGA) - 39,70 KM

PE-035 - TRECHO: ENTRE. BR-101 (IGARASSU) – ITAPISSUMA - 8,50 KM

RODOVIAS DO INTERIOR PARA O LITORAL - CONSERVAÇÃO:

- PE-004; Itaquitinga/Itambé

- ?PE-041; Araçoiaba/Carpina

- ?PE-052; Nazaré da Mata/Itaquitinga

- ?PE-062; Goiana/Aliança

- ?PE-120; Agrestina/Catende

- ?PE-126; Palmares/Quipapá

- ?PE-177; Garanhuns/Quipapá

Fonte: DER-PE