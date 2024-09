Praias de Pernambuco: nem tudo é ruim no Litoral Sul. Acessos às praias de A Ver o Mar e Guadalupe surpreendem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atualmente, existem dois bons exemplos no Litoral Sul que destoam do resto da malha rodoviária da região, completamente destruída

Embora sejam poucos, a malha rodoviária que leva ao Litoral Sul tem exemplos positivos. São rodovias que foram recentemente recuperadas pelo governo do Estado e, por isso, estão sinalizadas e seguras para o tráfego de veículos. Atualmente, existem dois bons exemplos no Litoral Sul: a PE-009, no acesso às Praias de A Ver o Mar e Guadalupe, em Sirinhaém, e a chamada APE-009, que liga a PE-060 à via local de Muro Alto, em Ipojuca.

No fim de junho, depois de anos completamente destruídos, mais de 10 quilômetros da PE-009 em Sirinhaém foram totalmente restaurados. A requalificação representou um investimento de R$ 20,2 milhões e beneficiou mais de 37,5 mil habitantes do município da Mata Sul de Pernambuco.

Na época, foi inaugurada a restauração de dois trechos da PE-009: nove quilômetros da rodovia que já era asfaltada e mais 1,8 quilômetro do trecho em terra (APE-009), totalizando 10,8 quilômetros.

As intervenções contemplaram a restauração do pavimento, instalação do sistema de drenagem e nova sinalização horizontal e vertical de nove quilômetros da PE-009, entre as Praias de Barra de Sirinhaém e Guadalupe. Já a APE-009 (Avenida Hilda de Queiroz), que vai até a Praia A Ver o Mar, recebeu as mesmas intervenções no trecho de 1,8 km.

Outro acesso às praias do Litoral Sul que está bom é a estrada que leva à Praia de Muro Alto (também chamada de APE-009), um dos pontos turísticos de Pernambuco que recebeu R$ 14,1 milhões para a recuperação de 5,2 quilômetros entre Nossa Senhora do Ó (distrito de Ipojuca) e a praia.

O acesso a Muro Alto é definido tecnicamente como APE-009 exatamente por ser um acesso que faz parte da PE-009, rodovia estadual que conecta o Recife à Praia de Porto de Galinhas.