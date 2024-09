Praias de Pernambuco: rodovias com pedágio ainda são a melhor opção para as praias do Litoral Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embora as duas rotas tenham a sinuosa e mal cuidada PE-028 entre elas, pagar o pedágio significa trafegar com mais tranquilidade e segurança

Apesar de a concessão de rodovias ainda ser um verdadeiro ‘tabu’ no Nordeste e, ainda mais, em Pernambuco, as duas únicas rotas pedagiadas de todo o Estado seguem sendo a opção mais segura e rápida para chegar às praias. Pelo menos no caso do Litoral Sul, já que o Litoral Norte não tem concessões rodoviárias.

As duas rotas pedagiadas de Pernambuco ficam no acesso aos municípios do Cabo de Santo Agostinho - Rota dos Coqueiros - e de Ipojuca - Rota do Atlântico. As concessões, operadas pelo Grupo Monte Rodovias, dão acesso a algumas das praias mais famosas do Estado, como Porto de Galinhas, Gaibu e Calhetas, por exemplo.

Embora as duas rotas tenham um trecho público da PE-028 entre elas - uma rodovia sinuosa, retalhada e mal cuidada -, pagar o pedágio significa trafegar com mais tranquilidade e segurança. O ideal seria que as duas rodovias fossem conectadas também por concessões, mas não há qualquer previsão para isso acontecer por enquanto.

ROTAS PODERIAM SER MELHORES, MAS SEGURANÇA VIÁRIA É INDISCUTÍVEL

Mesmo assim, com a PE-028 no meio, as duas rotas são um sucesso sob o recorte da segurança viária. Recebem, em média, mais de 23 mil veículos por dia, e têm, desde o início da operação (2011 e 2014, respectivamente), uma redução superior a 60% dos sinistros de trânsito com vítimas. Além de registrarem um aumento de 25% a 50% na demanda no verão.

Na Rota dos Coqueiros, os sinistros de trânsito diminuíram em 81%, com uma redução de 70% no número de vítimas e sem registros de óbitos de 2012 a 2022. Na Rota do Atlântico, a redução de colisões chegou a 64%, resultando em 51% menos vítimas em comparação ao início da concessão.

ECONOMIA DE TEMPO TAMBÉM É ATRATIVO

Outro aspecto positivo e que atrai o motorista às rotas pedagiadas é a economia de tempo no deslocamento. A Rota do Atlântico, que liga o Recife a Porto de Galinhas possui 60,08 km e duração de 1h12 minutos, em média. Pela PE-060, o percurso é de 69,1 km e o tempo aumenta para 1h21 minutos.

Na Rota dos Coqueiros, conexão do Recife com as praias do Cabo de Santo Agostinho, como Suape, Itapuama, Gaibu e Calhetas, são 35,6 km em 55 minutos. Sem a rota pedagiada, a distância aumenta para 45,9 km e o tempo para 1h01 minuto.

Muitos usuários, entretanto, afirmam que as condições do pavimento das duas rotas poderiam ser melhores. “Uso com frequência as duas rotas e elas são sempre a minha primeira opção, sem dúvida. Mas queria ver a conexão das duas e um pavimento melhor. Acho que ainda fica a desejar”, afirma o motorista profissional Carlos Henrique Silva, que duas vezes por semana passa pelas duas vias pedagiadas.

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIAS

O serviço de auxílio aos usuários e as tecnologias para pagamento das tarifas também precisam ser destacados. As duas rotas oferecem um serviço completo de auxílio ao usuário, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. São guinchos leve e pesado, ambulâncias, remoção de veículos, troca de pneus, auxílio mecânico e atendimento pré-hospitalar.

Também contam com um Centro de Controle Operacional (CCO), que tem 32 câmeras de alta resolução, 46 câmeras para operações remotas, com monitoramento 24h, em 44 quilômetros de rodovias.

Recentemente, o grupo Monte Rodovias investiu na modernização do sistema de pagamento nos pedágios de Pernambuco, tornando-se a primeira rodovia 100% digital do Brasil. Além do cartão de débito, disponibilizou o pagamento por aproximação, tornando o processo de passagem pelos bloqueios mais rápido.