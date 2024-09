Praias de Pernambuco: tentativa de resgate da fama do passado no Litoral Norte de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Trade turístico do Litoral Norte de Pernambuco tem projetos para o desenvolvimento e a qualificação do turismo na região, mas desafio é gigante

Um movimento que começou em 2022 e vem avançando desde então tenta resgatar a fama do passado do Litoral Norte de Pernambuco. Encabeçado pelo trade turístico da região, o movimento quer melhorar a infraestrutura de acesso e de hospedagem de praias como Maria Farinha (Paulista), Coroa do Avião e Ilha de Itamaracá (Itamaracá).

O chamado Mapa Estratégico prevê ações que envolvem empresários do trade turístico, as prefeituras de sete municípios, o governo de Pernambuco e o governo federal, tendo à frente a Associação de Turismo de Maria Farinha – que representa o Litoral Norte. A estimativa é de que a região receba R$ 10 bilhões em aportes nos próximos dez anos.

O Mapa prevê uma ação conjunta para viabilizar a infraestrutura que será a base para concretizar investimentos de hotelaria, condomínios de primeira e segunda residência, já em negociação, e que podem elevar o atual número de leitos de 3.780 para 12.880, em aproximadamente dez anos.

Ilha de Itamaracá, Litoral Norte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

O plano inclui a requalificação de quase cem pontos turísticos da região, rica em belezas naturais e com cidades históricas como Olinda, Igarassu e a Ilha de Itamaracá. E a capacitação da mão de obra local para atender os turistas, com a perspectiva de criação de 30 mil postos de trabalho.

“O Litoral Norte é lindo e rico em belezas naturais e históricas. Isso precisa ser resgatado”, defende um dos empreendedores da Ilha de Itamaracá, Andrade Barão, que comanda um restaurante à beira-mar na região do Forte Orange. A ideia é construir um planejamento semelhante ao que foi feito no Litoral Sul, que ganhou fama nacional e mundial com praias como Porto de Galinhas e Carneiros, por exemplo.

AS AÇÕES PREVISTAS

Praia do Sossego, Ilha de Itamaracá, Litoral Norte. - JAILTON JR./JC IMAGEM Coroa do Avião, Ilha de Itamaracá, Litoral Norte. - JAILTON JR./JC IMAGEM Forte Orange, Ilha de Itamaracá, Litoral Norte. - JAILTON JR./JC IMAGEM Forte Orange, Ilha de Itamaracá, Litoral Norte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A primeira e mais urgente ação seria a engorda da faixa de areia das praias de Olinda e Paulista, num trecho de 21 quilômetros, que já estaria com licenciamento ambiental aprovado e requer investimentos de R$ 400 milhões. As praias dos municípios de Itamaracá e Goiana, que formam 18 quilômetros de orla, também teriam engordas.

Outra ação é a ampliação de 350 metros do Aeródromo da Coroa do Avião – uma pequena ilha entre Paulista e Igarassu, distante 25 quilômetros do Recife. A atual pista é de 1.300 metros e com mais 350 metros poderia receber voos charters em boeings, diretos. A requalificação da PE-15 e da PE-22 também é fundamental. A primeira rodovia está em obras e deve ser concluída em dezembro deste ano.