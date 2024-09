CNH Popular oferta mais 25 mil habilitações gratuitas no Ceará

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo edital para participar do Programa CNH Popular 2024 será lançado, nesta quinta-feira (12), no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza (CE).

Com a iniciativa, o estado distribuirá 25 mil carteiras de motorista gratuitas para as pessoas de baixa renda, em todos os 184 municípios.

As habilitações são nas categorias A (moto) e B (carro). Como nos anos anteriores, são cinco mil vagas para Fortaleza e outras 20 mil divididas entre os outros 183 municípios cearenses.

ENTENDA QUEM TEM DIREITO À CNH SOCIAL

Como critério, o interessado em receber a Carteira Nacional de Habilitação deve estar inserido em algumas características e informar os seguintes documentos:

Beneficiário do Programa Bolsa Família

Documento de identificação (CPF).



Comprovante de endereço.



Está com inscrição ativa no Programa Bolsa Familia.

Pessoa Com Deficiência

Documento de identificação (CPF);



Comprovante de endereço;



Laudo médico para PCD (imagem em formato PNG ou JPG).

Egressos do Sistema Penitenciário

Documento de identificação (CPF);



Comprovante de endereço;



Declaração de egresso do sistema penitenciário (imagem em formato PNG ou JPG).

O cadastro dos candidatos, que será aberto durante o evento, será pela internet, na página da CNH Popular.

Ainda na agenda realizada no posto do Detran, beneficiários da edição 2023 que concluíram o processo e foram aprovados nos exames receberão suas carteiras de habilitação.

