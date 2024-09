Infrações de trânsito gravíssimas são as mais recorrentes em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De janeiro a agosto de 2024, o Recife lidera no número de infrações, com 281.975 ocorrências, seguido de Olinda e Jaboatão dos Guararapes

De janeiro a agosto de 2024 o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) registrou 486.766 infrações de trânsito. Uma redução de aproximadamente 14,6%, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o órgão contabilizou 570.436 infrações.

Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) pela produção da Rádio Jornal.

Até o momento, o mês de julho de 2024 acumula o maior número de registros com um total de 70.183 infrações.

O detalhamento da quantidade de infrações de trânsito registradas pelo Detran-PE em 2024 pode ser conferido no gráfico a seguir:



Municípios com mais infrações

Em relação ao local onde as infrações são mais registradas, o Recife lidera com 281.975 infrações, seguido de Olinda (51.339) e Jaboatão dos Guararapes (34.756).



Os 10 municípios com a maior quantidade de infrações de trânsito de janeiro a agosto de 2024 podem ser visualizados no gráfico a seguir:



Infrações de trânsito recorrentes

Já sobre o tipo de infração de trânsito mais recorrente, em 2024, o primeiro lugar fica com "Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros", com 53.873 registros.



Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (https://www.detran.pe.gov.br/consulta-de-multas-e-infracoes), essa é uma infração do tipo gravíssima, valendo 7 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 293,47.

A tabela a seguir contém a listagem das dez infrações de trânsito mais recorrentes, até o momento, em Pernambuco:



Tipo de infrações

As infrações do tipo gravíssima lideram em números absolutos de registros. São 190.938 ocorrências, como pode ser observado no gráfico abaixo:

Arrecadação com multas

Segundo informação disponível no site do Detran-PE (https://www.detran.pe.gov.br/institucional-detran/estatisticas), de janeiro a julho de 2024, Pernambuco arrecadou R$ 26.542.839,37.

Desse montante, parte é destinada ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), outra parte é reservada à taxa de administração de municípios, e a outra parte é destinada ao próprio Detran-PE.

Recurso que, segundo o diretor-geral do Detran-PE, Guilherme Mesquita, tem como foco a melhoria da circulação viária, com base no Código de Trânsito Brasileiro.



“O Art. 320 do CTB é bem claro que as multas de trânsito deverão ser aplicadas exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização e principalmente em educação de trânsito”, explica Mesquita.



Recorrendo das multas

O advogado especialista em trânsito, Edilson Lourenço, explica que existem algumas situações onde a infração pode ter sido registrada incorretamente, devido a erros no momento da fiscalização. Nesses casos, é possível recorrer:

“Para quem se sentir injustiçado, é possível entrar com o recurso de infração. São três oportunidades: o primeiro, o segundo e o terceiro recurso, de forma administrativa, para poder solicitar o cancelamento da infração que foi aplicada de forma errônea”, afirma o advogado.



Série histórica