CTTU monta esquema de trânsito para 16ª Parada da Diversidade do bairro de Dois Unidos, neste domingo (21)

A 16ª Parada da Diversidade do bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, acontece neste domingo (22/9), às 14h, e vai contar com um esquema especial de trânsito montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Durante o evento, haverá interdição na Avenida Hildebrando de Vasconcelos, no trecho entre as Ruas Monsenhor Arruda Câmara e a Arquelau Silveira Lira, onde o palco será montado. A previsão é de que os bloqueios sejam finalizados às 21h.

Ao todo, 25 agentes do órgão estarão organizando e orientando o trânsito no local. A CTTU recomenda que o público chegue cedo ao evento para evitar retenções e que os condutores estejam atentos à sinalização que proíbe estacionamento.

Veículos flagrados sobre calçadas ou em fila dupla correm o risco de ser rebocados. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).