Caminhão tomba e provoca incêndio em rodovia de Suape

Um sinistro envolvendo dois caminhões de combustível provocou um incêndio na tarde desta quinta-feira (10), na Rodovia Armínio Guilherme, 8220, situada na Zona Industrial de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, no litoral Sul de Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou equipes para o local, e afirma que apenas um dos motoristas precisou de atendimento médico, não houve mais feridos.

O trânsito na região foi impactado, e as equipes continuam trabalhando para controlar o tráfego.

O que aconteceu no local?

O sinistro ocorreu por volta das 12h50, quando um caminhão de combustível tombou na rodovia, derramando uma quantidade significativa de combustível na pista.

Minutos após o primeiro incidente, um segundo caminhão, também carregado com combustível, passou pelo local do derramamento.

O atrito com o líquido inflamável deu início a um princípio de incêndio, que rapidamente tomou conta de todo o veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve explosão, e o fogo ficou confinado ao segundo caminhão que passou pelo combustível derramado.

Foram enviadas sete viaturas ao local do sinistro, entre elas duas viaturas de comando operacional, três de combate a incêndio, uma de salvamento e uma ambulância.

O incêndio foi controlado, e os trabalhos agora se concentram no resfriamento do veículo para evitar novos focos de chamas.

Equipes de emergência e atendimento

Durante a operação de combate ao fogo, um homem de 29 anos, motorista de um dos caminhões envolvidos, foi atendido pela equipe de socorro da Rota do Atlântico e encaminhado para a UPA de Ipojuca.

O outro motorista não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. Até o momento de publicação desta matéria, a ocorrência ainda não foi encerrada.

As equipes do CBMPE permanecem no local para assegurar que todas as medidas de segurança sejam devidamente tomadas.

As autoridades recomendam que motoristas evitem a região até que a situação seja completamente normalizada.

CONFIRA NO VÍDEO MOMENTO QUE CAMINHÃO PEGOU FOGO EM SUAPE: