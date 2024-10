Coordenador da ANTP fala da necessidade de regulamentar Uber e 99 Moto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O professor associado aposentado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador Regional Nordeste da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Cesar Cavalcanti de Oliveira, falou, em entrevista no programa Super Manhã, da Rádio Jornal, sobre a Regularização de motoristas de app, com moto, no Recife.

Segundo o professor, é preciso que os governantes tomem uma série de medidas em prol da segurança do usuário.

"Além das dificuldades, inerentes, a qualquer veículo de trânsito, existe, no caso da moto, a necessidade de equilíbrio em duas rodas e a inexistência de qualquer proteção em torno de seu usuário. Então é necessário uma série de medidas que venha possibilitar uma melhoria na condução e segurança", disse.

No mesmo trecho, Cesar falou, ainda, que fazendo uma simples pesquisa para a entrevista, conseguiu separar, pelo menos oito medidas que poderiam ser tomadas sobre a pauta.

"Dessas, a medida essencial é que exista uma conscientização dos mototaxistas e dos condutores de moto que, como a gente sabe, com a visualização do trafego de dia a dia, são extremamente ousados.

Na categoria de entregas, por exemplo, precisam fazer o maior número de entregas, forçando o aumento da velocidade desses motoqueiros. Então, a conscientização tem que existir em paralelo com a questão da regulamentação dessas empresas. Não é possível continuar desse jeito! Estamos matando muita gente jovem com prejuízos muito elevados para a sociedade, como um todo", completou o trecho.

Uso exagerado de carros aumenta o utilização de motos

Para o professor, a sociedade está usando carros de maneira exagerada, o que vem causando vários congestionamentos, fazendo as pessoas preferirem motos invés de ônibus.

"Acontece que estamos usando carros de forma exagerada e, com isso, estamos provocando congestionamentos, frequentes, com velocidades médias, em alguns períodos críticos e em determinadas áreas, de 10 a 12km por hora. Em alguns trechos já consegui andar até mais rápido que o trânsito", relatou.

Cavalcanti apresentou dados, da Associação Brasileira de Medicina de Trafégo (ABRAMET), para comprovar o que todo mundo já sabe: é necessário a regulamentação e fiscalização dessa categoria para o bem dos trabalhadores e da sociedade em geral.

"Segundo a ABRAMET, das 260 mil internações hospitalares do ano passado [2023], na rede pública, 76% dos casos envolviam pedestres, ciclistas e motociclistas", alertou.

"O grupo mais afetado na série dos últimos 10 anos foram os sinistros [não é mais acidente de trânsito que se define] envolvendo motociclistas. Só em 2023, foram mais de 141 mil internações. Ou seja, mais de 50% do total de internações no SUS. O problema merece uma atenção mais abrangente, mais profunda, e mais séria", completou César.

Uber e 99 Moto já fazem parte do sistema público de transporte

Números do SAMU do Grande Recife apontam que, nos quatro primeiros meses de 2023, já foram registrados quase metade das ocorrências com vítimas de motos de todo o ano de 2022

Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, no final de 2023, 50% dos passageiros escolhem o 99 Moto para integração com o sistema público de transportes (ônibus, metrô e trem) nos trajetos de primeira e última milha.

Ou seja, indiretamente, esses aplicativos já fazem parte do sistema público de transporte, o que, mais uma vez, deixa em evidência a necessidade de um olhar mais sério para o problema.

Mais dados

RECIFE

E não é apenas a Abramet que apresenta dados sobre acidentes com moto - que, de novo, mostra a necessidade de regulamentação - mas, como já mostrado na coluna, o SAMU já trouxe outros dados alarmantes sobre a pauta.

Segundo o SAMU Recife, nos sete primeiros meses de 2023 foram registrados 706 atendimentos de vítimas de quedas e colisões com motocicletas a mais na capital do que o mesmo período de 2022.

E quando o recorte é feito numa comparação com 2021, o aumento é ainda maior: 964 atendimentos a mais. O serviço de Uber e 99 Moto começou a ganhar espaço no País e no Recife exatamente no fim de 2021.