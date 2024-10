Avenida Dantas Barreto terá mudanças na circulação e ganhará ciclofaixa bidirecional, a partir desta segunda-feira (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Via terá sentido único em direção à Zona Sul, implantação de ciclofaixa bidirecional com 1 km de extensão e ajuste na velocidade permitida

A Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, área central do Recife, passará a ter mudanças a partir desta segunda-feira (14/10). A velocidade permitida da via foi ajustada para 40 km/h.

A pista central da avenida terá sentido único e a via local terá sentido invertido, dando acesso apenas à Zona Sul da cidade.

Com a alteração, o trecho entre a Avenida Nossa Senhora do Carmo e a Avenida Sul, anteriormente com fluxo nos dois sentidos e reservado a sete linhas de ônibus, passará a ter mão única em direção à Avenida Sul, permitindo a circulação de diferentes tipos de veículos e contará com uma ciclofaixa bidirecional.

Para os motoristas que chegam pela Avenida Sul, vindos da Zona Oeste, a via local da Avenida Dantas Barreto poderá ser acessada em direção ao Centro. Os condutores com destino à Zona Oeste poderão seguir em frente pela Dantas Barreto e acessar a Rua Imperial na Praça Sérgio Loreto.

O fluxo em direção a Boa Viagem seguirá pela Avenida Dantas Barreto. Agora, no cruzamento com a Rua do Peixoto haverá um giro à esquerda e o acesso vai se dar pela Rua Padre Muniz e Viaduto do Forte das Cinco Pontas.

Para quem vier da Zona Sul pelo Viaduto do Forte das Cinco Pontas, o acesso à Avenida Dantas Barreto será feito através da nova alça de acesso à Avenida Sul, em seguida pela Praça Frei Caneca, Praça das Cinco Pontas, Rua Vidal de Negreiros, Rua Imperial para então acessar a Avenida Dantas Barreto.

Outra possibilidade para os condutores acessarem a Avenida Dantas Barreto será a partir da Praça da República.

Mudanças na Avenida Dantas Barreto começam nesta segunda-feira (14). Agentes da CTTU estarão no local orientando condutores - Divulgação

Além das mudanças para os motoristas, os ciclistas também contarão com novidades. Uma ciclofaixa bidirecional com 1 km de extensão será implantada na Avenida Dantas Barreto. Nas próximas fases do Plano de Circulação do Centro do Recife, a estrutura cicloviária será expandida para incluir, entre outras conexões, a ligação com a Praça da Independência.

A sinalização da área contará com 46 travessias de pedestres. Boa parte delas será semaforizada e situada perto de pontos de interesse e áreas de embarque e desembarque do transporte público.

As mudanças no trânsito fazem parte do Plano de Circulação do Centro do Recife, desenvolvido pela Prefeitura do Recife para melhorar a conexão dos bairros centrais com as Zonas Sul e Oeste da cidade.

Orientadores e agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local orientando e organizando o trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o órgão pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.