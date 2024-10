DER fará vistoria técnica na pista onde trio elétrico caiu em Machados, no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que pretende realizar uma vistoria técnica na estrada onde três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um trio elétrico cair em uma ribanceira em Machados, no Agreste de Pernambuco.



O sinistro aconteceu na manhã do último domingo (20), enquanto o automóvel vinha de uma festa em comemoração pela vitória do prefeito da cidade, Juarez da Banana (PSB).

Segundo o DER, está programada uma vistoria técnica na rodovia para avaliar as condições da pista e, caso necessário, realizar algum serviço para garantir a segurança de quem passa pelo local.

O trecho do sinistro fica na PE-89, que dá acesso ao município, onde o trio elétrico capotou num local conhecido como "Curva da Pedra" e caiu em uma ribanceira.

Há 20 anos, outro sinistro com vitimas aconteceu no mesmo local

O local ficou muito conhecido por conta de um outro acidente, há 20 anos atrás, que envolvia um ônibus de um dos grupos de brega mais conhecidas da época, a Banda Metade.

Na ocasião, o ônibus caiu na ribanceira e provocou a morte da vocalista e de um empresário do grupo, em novembro de 2004.

Ivanira Melo de Souza, de 24 anos, era conhecida como Danny. Tinha entrado na Banda Metade há apenas uma semana depois de sair de outra banda de brega famosa da época.

Esse seria o primeiro fim de semana de shows com o novo grupo. Durante o sinistro, os integrantes da banda ficaram muito machucados, inclusive as bailarinas, o vocalista e outros músicos.

Relembre o que aconteceu

Ao menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um trio elétrico cair em uma ribanceira em Machados, no Agreste de Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado por volta das 8h45 para atender a ocorrência e enviou quatro viaturas ao local.

O trio elétrico Zeus havia participado, no sábado (19), de uma festa em comemoração pela vitória do prefeito Juarez da Banana (PSB), que foi reeleito no primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro. A programação contou com apresentações do MC Troinha e do MC Amoda.

Em nota publicada nas redes sociais, o gestor municipal lamentou o ocorrido e agradeceu o apoio dos municípios vizinhos no atendimento às vítimas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram mobilizadas ambulâncias de Natuba (PB), São Vicente Férrer, Bom Jardim e João Alfredo para realizar o transporte das vítimas para o Hospital Edson Álvares, em Machados, e o Hospital Regional de Limoeiro.

"Infelizmente foi um acidente com múltiplas vítimas, deram entrada aqui no hospital quatro pacientes em estado grave e dois em estado regular. Em menos de uma hora do ocorrido, a equipe estava totalmente reforçada, foram seis médicos, mais de seis enfermeiros, equipe de técnico de enfermagem completamente reforçada", detalhou Mário Alves, diretor médico do Hospital de Machados.

Ainda de acordo com o profissional:

Dois pacientes foram transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife

Um paciente passa por procedimento de estabilização no Hospital de Limoeiro para ser transferido para o HR

Um paciente foi levado para um hospital particular

Um paciente deixou o hospital sem autorização da equipe médica, após receber os primeiros atendimentos

Até a publicação desta matéria, a identidade das vítimas não tinha sido divulgada.

"Machados está de luto, estamos todos muito abalados. Adianto os sentimentos para toda a família e [quero] dizer que estamos aqui prontos para dar apoio a todas as famílias também que vêm procurar o hospital e a secretaria de Saúde", destacou a secretária de Saúde, Leângela Pegado.



A Polícia Civil de Pernambuco, através da Delegacia de Machados, iniciou as diligências e instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do sinistro.