Protesto dos rodoviários: Veja o que diz o texto de lei contra surf nos ônibus sobre os motoristas e demais questões

Projeto de Lei, que pretende proibir a prática do ‘surf nos ônibus’, é alvo de críticas e manifestações por parte dos motoristas de ônibus

O Projeto de Lei 1366/2023, de autoria de Júnior Tércio (PP), está sendo alvo de críticas e protestos por parte dos rodoviários da Região Metropolitana do Recife.



Entenda os principais pontos do PL, a seguir, e como isso pode afetar o dia a dia dos rodoviários.

Principais pontos do PL

O PL, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no dia 30/10, proíbe a prática de surf e “morcegamento” em veículos de transporte público do Estado.

Ou seja, isso afeta o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) e o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco (STCIP).

De acordo com o texto, caberá ao motorista, fiscal ou qualquer outro responsável pelo transporte:

solicitar imediatamente ao usuário que interrompa a prática;

caso o usuário não a interrompa, solicitar a intervenção da força policial.

Dessa forma, o usuário infrator ficará sujeito a uma multa no valor entre 10 a 100 vezes a tarifa de transporte. Além disso, o PL também prevê sanções às empresas que não observarem a lei.

Também é vedada a movimentação do veículo enquanto houver alguma pessoa 'surfando' no coletivo.

Agora, o PL aguarda a sanção da governadora Raquel Lyra para entrar em vigor.

Protestos dos motoristas de ônibus

Os rodoviários, entretanto, entendem que o PL transfere a responsabilidade para os motoristas, já sobrecarregados com a dupla função e a condução dos coletivos.

E, por isso, realizam um protesto, na manhã desta terça-feira (5), nas mediações da PE-15, em Olinda.

Na segunda (4), a categoria também organizou uma manifestação, onde estacionou ônibus e interditou as ruas do Centro do Recife.

Segundo o sindicato da categoria, o Projeto de Lei "pune os rodoviários".

Pronunciamento do autor

O deputado Júnior Tércio (PP) defendeu o seu projeto, em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmando que estão sendo divulgadas informações mentirosas e que os motoristas de ônibus não serão prejudicados.

De acordo com o parlamentar, a punição será aplicada para a empresa de transporte ou o suspeito, pois não é justo punir os motoristas.

VÍDEO: Deputado Júnior Tércio (PP) diz que a punição é só para quem praticar, e não para o motorista