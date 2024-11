Protesto no TI Xambá: Sindicato dos Rodoviários luta contra falta de água e segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (11), o Sindicato de Rodoviários do Recife e da Região Metropolitana da cidade realizou um protesto no Terminal Integrado (TI) Xambá, em Olinda, no Grande Recife, contra as condições enfrentadas pelos trabalhadores da categoria.

Entre as reclamações dos rodoviários estão a falta de água constante no terminal, a ausência de segurança e a falta de estacionamento adequado para as motocicletas dos motoristas.

O protesto interrompeu a operação normal dos ônibus no terminal, com objetivo de pressionar as autoridades competentes a tomarem providências. Vale destacar que os rodoviários estão em plena campanha para eleição da nova direção do sindicato, que acontece no início de dezembro.

Insegurança

Segundo o sindicato, a segurança no terminal não tem sido suficiente, levando a situações de insegurança, como furto das motos dos operadores, como já aconteceu em um episódio recente.

"Mais uma vez somos obrigados a parar a operação dos ônibus devido ao descaso e desrespeito por parte da NOVAMOBI (que administra os Terminais da Região Metropolitana do Recife) e do Grande Recife. [...] Há tempos estamos pedindo uma solução por parte dos órgãos competentes", expressou o sindicato por meio de nota.

Os trabalhadores desejam a resolução imediata por parte dos órgãos responsáveis.

O Sindicato dos Rodoviários reforçou ainda que, caso as reivindicações não sejam atendidas, novas mobilizações poderão ser realizadas.