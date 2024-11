Alteração no retorno da Avenida Caxangá gera transtornos para motoristas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grande engarrafamento foi registardo devido a alteração do retorno no 'Padre Cícero' próximo à UPA da Caxangá. Confira como está o trânsito no local

O retorno no final da Avenida Caxangá está passando por alterações, na manhã desta terça-feira (26), afetando quem passa pela PE-05, sentido Camaragibe-Recife, nas proximidades da UPA da Caxangá, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A Prefeitura do Recife informou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Governo Estadual são os responsáveis pelas mudanças.

Muitos condutores foram pegos de surpresa com as mudanças e, nas redes sociais, reclamavam da demora e transtornos na via. Confira alguns relatos:

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que informou que a alteração é, na verdade, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Em nota, a Sedur informou que a readequação viária no final da Avenida Caxangá "visa otimizar o fluxo de veículos e melhorar a segurança na área".

"Anteriormente, o retorno no local era realizado pela faixa destinada ao BRT. Agora, com a finalização das obras de infraestrutura, o retorno foi deslocado para o lado direito da via, utilizando uma nova passagem por trás da UPA.

O trajeto conta com uma ligação feita por um ancorte (uma ligação viária entre pistas para retorno) no canteiro central, permitindo que os motoristas realizem o retorno de maneira mais segura e eficiente.

A Sedur pediu a "conscientização dos motoristas" para que os problemas de engarrafamento e espera sejam resolvidos.

As obras de infraestrutura viária, realizadas no âmbito do corredor de transportes da Avenida Caxangá, tiveram um investimento de R$ 3,8 milhões. As melhorias abrangem a implantação do giro de quadra nas imediações da UPA.

Já com relação à comunicação Sedur reforçou que houve comunicação "com antecedência sobre as mudanças" entre as Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e a equipe de fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O órgão deve realizar ações de fiscalização e orientação de trânsito no local, ao longo da semana, nos horários de pico, das 6h30 às 9h30 e das 16h às 19h.