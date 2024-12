Rua da Aurora tem nova circulação devido a obras de requalificação da Avenida Mário Melo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em nova etapa da obra de requalificação da drenagem e da pavimentação da Avenida Mário Melo, o trecho da Rua da Aurora entre as Ruas João Lira e Mário Melo estará interditado por 45 dias (a contar do último dia 5 de dezembro). Durante todo o período, agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) estarão no entorno para orientar os condutores.

Com a interdição, quem segue pela Rua da Aurora para pegar a própria Mário Melo deve girar à esquerda na Rua João Lira, depois à direita na Rua da Saudade e, então, à esquerda para a Avenida Mário Melo.

Para quem deseja continuar seguindo pela Rua da Aurora (sentido subúrbio), o trajeto será o seguinte: à esquerda para a Rua João Lira, depois à direita na Rua da Fundição. Seguindo por essa via, será preciso fazer o giro à direita na Rua Capitão Lima e, assim, acessar a Rua da Aurora.

O trecho da Avenida Mário Melo entre as Ruas da Aurora e da Fundição segue liberado apenas no sentido subúrbio, uma vez que a obra se encontra na pista sentido Centro.

OBRA NA MÁRIO MELO

A intervenção na Avenida Mário Melo está sendo realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). A obra, iniciada em março deste ano, está prevista para terminar no mês de fevereiro de 2025, e conta com um investimento de mais de R$ 5,6 milhões. No total serão implantados 520 metros de canaletas para a melhoria da drenagem.