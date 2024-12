Raquel Lyra cobra participação financeira das prefeituras - especialmente da capital - no transporte público do Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), colocou o dedo em uma das maiores feridas do setor de transporte público da Região Metropolitana do Recife. Cobrou a participação financeira das prefeituras na gestão do sistema que transporta 1,6 milhão de pessoas diariamente nas 14 cidades do Grande Recife.

A cobrança foi feita para todas as gestões municipais da RMR, mas principalmente para a gestão da capital, já que quase 80% do transporte público coletivo passa ou converge para o Recife. A cobrança da governadora foi feita nesta sexta-feira (13/12), durante entrevista de balanço do segundo ano de gestão à frente do governo de Pernambuco, realizada na Rádio Jornal.

“Pernambuco é um dos únicos Estados onde a capital não participa financeiramente do transporte público da cidade. Apenas o governo de Pernambuco coloca dinheiro - e muito - no sistema de ônibus. Estamos colocando na ordem de R$ 500 milhões por ano no transporte e o serviço segue ruim”, afirmou.

A governadora também garantiu que trazer as gestões municipais para integrar o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) será uma das principais metas de 2025, como aconteceu com o município de Camaragibe, que aderiu ao consórcio em junho, após 16 anos sem nenhuma adesão ao consórcio.

“Os prefeitos não se juntam no Grande Recife e nós queremos mudar isso. A Prefeitura de Camaragibe, por exemplo, aderiu ao Consórcio de Transporte Metropolitano e vai ver o transporte melhorar na cidade. Nós estamos fazendo a nossa parte. Extinguimos o Anel B beneficiando as pessoas que moram mais longe e, assim, terão mais oportunidades de emprego. Eu assumo a responsabilidade de liderar o processo de atrair os prefeitos para a gestão dos problemas metropolitanos em 2025”, garantiu.

A governadora citou o exemplo de Jaboatão dos Guararapes, que embora ainda não tenha aderido ao Consórcio de Transporte Metropolitano, conseguiu recursos para a renovação da frota de micro-ônibus para o Sistema Complementar de Transporte de Jaboatão dos Guararapes via Novo PAC Seleções. Serão R$ 140 milhões para aquisição de 286 veículos.



Raquel Lyra seguiu fazendo muitas críticas à situação em que encontrou o Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP/RMR), numa referência direta à gestão estadual do PSB. “Nós encontramos ônibus que tinham buraco no piso, que poderia fazer uma pessoa cair. E essas empresas não eram multadas ou sequer fiscalizadas. Isso é absurdo e não pode continuar”, afirmou.

NOVAS METAS DE OPERAÇÃO PARA AS FUTURAS CONCESSÕES DE TRANSPORTE DO GRANDE RECIFE

Na entrevista, a governadora também afirmou que vai concluir a licitação das linhas de ônibus - processo que se arrasta há mais de dez anos e que agora tem previsão de ser concluído no fim de 2025 - e que irá criar novas metas para a operação do sistema de ônibus do Grande Recife.

“Estamos preparando uma nova concepção de rede e operação de transporte para que as metas e os investimentos no setor sejam garantidos. Temos desembolsado muito dinheiro e o sistema segue muito ruim, muito abaixo da qualidade mínima aceitável. Extinguimos o Anel B e cobrimos o custo com mais subsídios. Também estamos revendo a operação dos corredores de BRT, que vão ser concluídos só agora, dez anos depois do início da operação”, afirmou.



ADESÃO DAS CIDADES FORTALECE O CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES

A cobrança da governadora Raquel Lyra por mais adesão - inclusive financeira - dos prefeitos da RMR e, principalmente, da capital pernambucana, é necessária e mais do que urgente. É o passo inicial para melhorar o desenvolvimento do transporte porque quanto mais cidades, mais forte institucionalmente fica o CTM. Mas ainda faltam 11 municípios decidirem aderir, política e administrativamente, ao Consórcio.

A gestão Raquel Lyra, entretanto, conseguiu em um ano e meio de trabalho o que o PSB não conseguiu nos 16 anos de governo do Estado - é importante destacar. Para quem não lembra, o Grande Recife Consórcio é integrado apenas pelo Recife - até porque sem a capital não teria sequer como ser institucionalizado - e Olinda, ainda em 2008, quando a entidade metropolitana foi criada para substituir a antiga EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). A formalização da entrada de Camaragibe no CTM foi oficializada em junho.