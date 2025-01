Colisões contra postes prejudicam fornecimento de energia em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ano de 2024 registrou um aumento de 44% no número de colisões contra postes da rede elétrica em Pernambuco, com 1.427 ocorrências, que deixaram 324.322 clientes sem energia elétrica em diversas cidades do estado.

Esses incidentes resultaram em interrupções no fornecimento de energia e afetaram a rotina da população local.

As colisões contra postes de energia, especialmente nas áreas de grande circulação, causam sérios transtornos no sistema de fornecimento.

“Essas colisões causam um grande transtorno ao sistema de fornecimento de energia, pois, na maioria dos casos, acontecem em áreas de grande movimentação, como avenidas importantes. A instalação de um novo poste e da nova fiação, quando necessária, é um serviço complexo e que demanda tempo e esforço”, explica Eudes Augusto Lins de Oliveira, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco.

O que fazer em casos de colisão?



Em situações de colisão com postes, a principal recomendação de segurança é a de que os motoristas permaneçam dentro do veículo, sem tocar nas partes metálicas, caso os cabos de energia estejam rompidos e caídos, evitando choques elétricos.

Além disso, a empresa orienta que, em qualquer sinistro de trânsito envolvendo a rede elétrica, o motorista deve manter a calma e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Neoenergia Pernambuco pelo número 116.

A distribuidora ainda ressalta que os responsáveis pelos sinistros podem ser responsabilizados pelos danos causados, incluindo os custos de reparação da infraestrutura elétrica.

Em 2024, a Neoenergia Pernambuco registrou 1.427 colisões contra postes, afetando 324.322 clientes. Comparado a 2023, que teve 1.023 colisões e 306.937 clientes sem energia elétrica, o aumento foi de 44%.

Prevenção

A maior prevenção contra as colisões em postes é a conscientização dos motoristas. A adoção de uma direção defensiva é fundamental para evitar esse tipo de sinistro.

Respeitar as leis de trânsito, os limites de velocidade e a sinalização, bem como evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias que alterem a percepção do motorista, são medidas essenciais para garantir a segurança nas vias.

Mantenha o veículo em boas condições: verifique os pneus, os freios, os faróis e os retrovisores;



Evite o uso do celular ao dirigir: além de ser uma infração gravíssima, pode colocar em risco a vida de pedestres e outros motoristas;



Respeite a sinalização de trânsito e os limites de velocidade;



Respeite os pedestres e use cinto de segurança e capacete, caso seja motociclista;



Mantenha distância segura do veículo à frente;



Não dirija sob efeito de álcool, medicamentos ou outras substâncias tóxicas;



Nunca dirija com sono.

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio